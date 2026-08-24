Ukraine quyết không nhượng bộ, bác yêu cầu của Nga về lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Ukraine hoàn toàn mong muốn hòa bình, nhưng không sẵn sàng nhượng bộ”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một video đăng trên Telegram nhân kỷ niệm Ngày Độc lập 24/8.

Tổng thống Zelensky cho rằng, yêu cầu của Nga về việc Ukraine nhượng lại phần lãnh thổ còn lại ở khu vực Donbass thuộc miền Đông sẽ không đủ để chấm dứt hành động quân sự của Nga.

Khu vực Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) hiện vẫn chưa nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga sau 4 năm rưỡi xung đột, mặc dù Moscow đã tuyên bố sáp nhập khu vực này vào năm 2022.

“Chúng tôi sẽ không để họ (Nga) giành thế chủ động, đánh lạc hướng châu Âu và toàn thế giới rằng chúng tôi chỉ cần từ bỏ Donbass thì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu gửi tới người dân, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã chứng minh với cả bạn bè lẫn đối thủ rằng Kiev sẽ chiến đấu để bảo vệ độc lập, bất kể cuộc đấu tranh trở nên khó khăn đến mức nào.

“1.643 ngày chiến tranh toàn diện. Ngay lúc này, tình hình thực sự rất khó khăn đối với tất cả chúng ta, nhưng chúng ta vẫn gắn kết chặt chẽ với nhau nhờ sức mạnh hoàn toàn không vô hình. Đó là sức mạnh của sự đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối vào những người sát cánh bên mình và tin tưởng vào toàn thể người dân Ukraine. Chừng nào đối thủ chưa phá vỡ được vòng tròn kết nối này, Ukraine sẽ không sụp đổ. Ukraine sẽ đạt được hòa bình và sẽ giành chiến thắng”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh cung cấp cho Ukraine “mọi thứ” cần thiết để chấm dứt xung đột.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu nhằm đưa cuộc chiến đến hồi kết đã đình trệ vào đầu năm nay, khi Ukraine từ chối yêu cầu của Nga về việc nhượng thêm lãnh thổ. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra dọc theo tiền tuyến dài 1.200km.

Thủ tướng Anh Andy Burnham, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cùng nhiều nhà lãnh đạo và quan chức nước ngoài sẽ đến Kiev tham dự các sự kiện kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine.

Ông Burnham dự kiến đồng chủ trì cuộc họp của “Liên minh các quốc gia sẵn sàng” - nhóm các nước ủng hộ Ukraine - vào cuối ngày hôm nay, trong chuyến thăm đầu tiên đến thủ đô của Ukraine kể từ khi ông nhậm chức.

Trước đó, Tổng thống Zelensky xác nhận phía Mỹ đã nhận được các đề xuất mới từ Ukraine về việc chấm dứt cuộc chiến với Nga.

"Cơ hội ngoại giao để kết thúc chiến sự mở ra từ hội nghị G20 tại Mỹ cho đến hết mùa hè năm 2027, bởi sau thời điểm đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu khởi động. Chúng tôi tin rằng giai đoạn từ cuối năm nay đến hết mùa hè 2027 là giai đoạn sung sức nhất mà các nỗ lực ngoại giao có thể mang lại kết quả chấm dứt xung đột", Tổng thống Ukraine nhận định hôm 23/8.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine và các đối tác quốc tế đã xây dựng 3 đề xuất cốt lõi nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Theo ông Zelensky, văn bản này đề xuất một lệnh ngừng bắn, việc rút quân của các bên và thành lập một khu kinh tế tự do. Tuy nhiên, một số chi tiết cụ thể vẫn đang được làm rõ.

Trong khi đó, Nga tuyên bố sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng kèm theo điều kiện. Điện Kremlin mới đây nhắc lại lập trường phản đối "đóng băng" xung đột mà không giải quyết các "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc chiến.