Khói lửa bốc cao ở thủ đô Ukraine sau đòn tập kích của Nga (Ảnh: Reuters).

Ukraine đối mặt thách thức lớn

Ông Kofman cho biết, chiến dịch không kích chiến lược của Nga, dù đã bắt đầu ngay từ khi cuộc xung đột bùng nổ nhưng tại thời điểm đó, lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) vẫn còn thiếu cả phương tiện lẫn kinh nghiệm nên hiệu quả chưa thật sự như mong muốn.

Tuy nhiên, trong hơn 4 năm qua, Nga không chỉ học được cách thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn mà còn tăng cường đáng kể khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tên lửa hành trình hạng nhẹ mới và UAV tấn công. Điều đáng lo ngại nhất với Ukraine chính là sự tăng trưởng theo cấp số nhân về sản lượng UAV và tên lửa hạng nhẹ của Nga.

Chuyên gia Kofman cũng chỉ ra sự chuyển đổi nhanh chóng của Nga từ UAV động cơ piston sang UAV phản lực, mà ông mô tả là "tên lửa hành trình giá rẻ".

Theo dữ liệu từ phía Ukraine cung cấp, Nga thực hiện khoảng 7.500-8.000 cuộc tập kích mỗi tháng. Trong số đó, 30% là UAV mồi nhử, 30% là UAV cánh quạt truyền thống như Geran-2 (với tỷ lệ bị bắn hạ khoảng 90%), và 40% còn lại là UAV phản lực (với tỷ lệ bị đánh chặn 60%).

Mặc dù tỷ lệ đánh chặn UAV phản lực của Ukraine có vẻ khả quan, nhưng xét đến số lượng sản xuất khổng lồ, Nga vẫn có thể tấn công và đánh trúng hàng nghìn mục tiêu.

Các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống vận tải đường sắt đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine. Ông Kofman nhấn mạnh rằng đây là phương tiện vận chuyển hàng hóa hiệu quả nhất, và Ukraine từng có một mạng lưới được duy trì tốt.

Việc Nga nhắm mục tiêu vào các đoàn tàu, bên cạnh việc phong tỏa tàu thuyền và tấn công các cảng Danube và Odessa, đang gây ra những thách thức hậu cần ngày càng lớn cho Kiev.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine cũng đồng tình với nhận định trên, cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt đã làm giảm đáng kể khả năng hậu cần của lực lượng vũ trang nước này.

Lính cứu hỏa Ukraine dập đám cháy ở Kharkov sau một vụ tấn công của Nga (Video: Telegram).

Mùa đông khắc nghiệt đang chờ đợi

Giới chuyên gia Ukraine cảnh báo rằng Nga có tiềm năng đáng kể để gia tăng cường độ các cuộc tập kích đường không trong mùa đông này.

Dmitry Snegiryov, một chuyên gia quân sự Ukraine, nhận định trên kênh truyền hình tỉnh Dnipro rằng "năng lực tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine sẽ gia tăng khi thời tiết trở lạnh".

Ông Snegiryov dẫn chứng về sự gia tăng đáng kể số lượng tên lửa đạn đạo và bom lượn có điều khiển được quân đội Nga sử dụng trong tháng 10, đặc biệt ở các khu vực tiền tuyến Kharkov, Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Cụ thể, số lượng tên lửa đạn đạo phóng đi đã tăng từ 24 quả trong tháng 8 lên 90 quả trong tháng 10. Tương tự, số bom lượn được sử dụng cũng tăng từ 2.700-2.800 quả lên hơn 3.000 quả.

Chuyên gia này cũng lưu ý rằng tháng 10 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở thành phố Dnipro và toàn vùng Dnipropetrovsk. Các mục tiêu bao gồm trung tâm mua sắm, trung tâm hậu cần và nhà kho.

Ông Snegiryov kết luận rằng đây là chiến lược của Nga và cường độ các cuộc tấn công này sẽ gia tăng khi mùa sưởi ấm bắt đầu.

Trong một diễn biến khác, Serhiy Beskrestnov (biệt danh Flash), một nhà phân tích quân sự Ukraine chuyên về UAV và tác chiến điện tử, đồng thời là cố vấn cho Tổng thống Ukraine về phát triển công nghệ quốc phòng, tiết lộ rằng Nga hiện đang sản xuất tới 3.000 UAV cảm tử Geran-4 chạy bằng động cơ phản lực cũng như 700 UAV Geran-5 (được ví là tên lửa hành trình giá rẻ) mỗi tháng, và tiếp tục tăng dần sản lượng.

Ông Beskrestnov cho biết quân đội Ukraine đã ghi nhận các trường hợp UAV Geran-5 đạt tốc độ 1.000km/h. Trước đây, Nga sử dụng UAV Geran-3 với tốc độ 280-300km/h, nhưng sau đó đã chuyển sang các phiên bản Geran-4 nhanh hơn, buộc các nhà phát triển Ukraine phải tìm kiếm các giải pháp đánh chặn mới.

Nga cũng đang tập trung nhân lực vào việc phát triển các giải pháp kỹ thuật nhất định, cũng như phát triển các loại tên lửa mới, giá rẻ trong khi vẫn cải tiến các hệ thống UAV hiện có.

Ông Beskrestnov kết luận rằng Nga liên tục cải tiến UAV của mình với sự tham gia của hàng chục nghìn kỹ sư, trong khi Ukraine cần học cách đi trước đối thủ trong cuộc chiến công nghệ này.