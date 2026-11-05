Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh: EPA).

Nga, Ukraine không kích "ăn miếng trả miếng"

Trang tin Rybar cho biết, lịch trình cắt điện nghiêm ngặt đang được áp dụng trên khắp các khu vực miền Trung và miền Tây Ukraine. Bên cạnh đó, tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp nước cũng đã xuất hiện sau đợt tập kích quy mô lớn gần đây của quân đội Nga (RFAF). Hôm 4/11, các đợt tấn công tiếp tục nhắm vào một số trạm biến áp tại các tỉnh Vinnytsia và Volyn, cũng như một địa điểm gần Nalyvaikivka, ngoại ô Kiev.

Đáp trả, quân đội Ukraine (AFU) tập kích một nhà kho của tập đoàn bán lẻ OZON ở Adygeysk. Tại Crimea, cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng đã một lần nữa gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và làm gián đoạn nguồn cung cấp nước. Nhiều đợt tập kích cũng được ghi nhận trên khắp Donetsk và Lugansk.

Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, tiếp nối đợt tấn công tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine ngày hôm trước, Nga thực hiện thêm một đòn tập kích trên diện rộng khác nhắm vào lưới điện Ukraine, sử dụng hơn 400 vũ khí bao gồm UAV Geran-2/Gerbera, các loại UAV phản lực Geran-4/5, cùng tên lửa hành trình S8000 Banderol.

Một chiếc UAV Geran-5 K5-K phản lực của Nga bay ở độ cao thấp trước khi lao vào tấn công mục tiêu Ukraine ở tỉnh Volyn (Video: Telegram).

Mục tiêu chính vẫn là cơ sở hạ tầng năng lượng, bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đường sắt và các mục tiêu khác cũng bị đánh trúng.

So với những đợt tấn công trong vài ngày gần đây, Nga đã chuyển trọng tâm trở lại khu vực xung quanh Kiev, đồng thời gia tăng cường độ tấn công vào các tỉnh Dnipropetrovsk và Kharkov. Cơ sở hạ tầng cảng tại tỉnh Odessa tiếp tục trở thành mục tiêu. Tại miền Tây Ukraine, trọng tâm tấn công đã dịch chuyển từ các khu vực phía tây nam sang phía tây bắc.

Thị trấn Belozerskoye sắp bị bao vây

Theo trang tin Rybar, quân đội Nga bắt đầu bao vây thị trấn Belozerskoye nằm ở phía bắc thành phố Dobropillia.

Cụ thể, sau khi các đơn vị tiên phong thuộc Tập đoàn quân hợp thành cận vệ số 51 RFAF thiết lập vị trí ở ngoại ô phía nam Belozerskoye, diễn biến tiếp theo đã tập trung vào các khu vực bên sườn thị trấn.

Đúng như dự đoán, Bộ chỉ huy Moscow quyết định không sa đà vào giao tranh đô thị ngay lập tức, mà ưu tiên vô hiệu hóa các nút phòng thủ của Ukraine ở hai bên sườn nhằm tạo thế bao vây. Cách tiếp cận kinh điển này mở ra khả năng bao vây đối phương hoặc buộc họ phải kéo giãn tuyến phòng thủ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc tấn công tổng lực nếu cần thiết.

Thành quả đầu tiên của Tập đoàn quân số 51 RFAF trong chuỗi hoạt động này là việc kiểm soát khu định cư khai thác mỏ Bokovoye, cùng với mỏ Belozerskaya và bãi thải của nó. Nhờ hỏa lực tập trung mạnh mẽ, một trong những vị trí được phòng thủ kiên cố nhất trong khu vực Belozerskoye đã bất ngờ rơi vào tầm kiểm soát của Nga nhanh hơn dự kiến.

Bước đi tiếp theo của quân đội Nga hiện vẫn chưa rõ ràng. Tập đoàn quân số 51 có thể tiếp tục phát huy đà tiến từ Bokovoye về phía bắc, hướng tới các mỏ Novodonetskaya và Svyatopokrovskaya thông qua khu định cư Novoukrainka, hoặc họ có thể chuyển hướng sang sườn phía đông để kiểm soát khu định cư Pervomayskoye, từ đó mở đường tấn công ngược lên phía bắc dọc theo sông Gnilusha, với mục tiêu cuối cùng là tiếp cận mỏ Svyatopokrovskaya.

Quân đội Nga bắt đầu bao vây Belozerskoye sau khi đánh chiếm thành công một số vị trí màu đỏ xung quanh thị trấn (Ảnh: Readovka).

Các điều kiện chiến thuật trên thực địa cho thấy rõ rằng việc bao vây Belozerskoye là một nhiệm vụ hoàn toàn khả thi đối với Tập đoàn quân 51 RFAF. Bản thân thị trấn này khá nhỏ gọn, trong khi các khu mỏ ở phía bắc đóng vai trò như "cửa ngõ". Việc Nga kiểm soát được những vị trí này đồng nghĩa với "dấu chấm hết" cho lực lượng Kiev đồn trú tại đây.

Tất nhiên, việc mất khu vực mỏ Belozerskoye là tín hiệu cho thấy tình hình của AFU có thể trở nên xấu hơn đáng kể trong tương lai gần nếu không có biện pháp ứng phó. Bộ chỉ huy Kiev có thể sẽ tập trung lực lượng để giữ vững Pervomayske và Novoukrainka, với hy vọng duy trì liên lạc giữa các đơn vị đồn trú trong thị trấn và hậu phương của họ.

Tuy nhiên, Tập đoàn quân 51 RFAF đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Ở phía đông Belozerskoye, mũi nhọn tác chiến kéo dài về phía bắc từ Zolotoy Kolodez vẫn được duy trì. Nếu Ukraine quyết định dồn toàn lực để bảo vệ các sườn của thị trấn, họ có thể sẽ khó chống đỡ một đợt tấn công mới từ các đơn vị Moscow tại những khu vực lân cận.

Diễn biến nóng ở Dobropillia

AMK Mapping đưa tin, ở đông bắc Dobropillia các nhóm thâm nhập của Nga, bao gồm cả các nhóm xung kích quy mô nhỏ và các nhóm trinh sát - đặc nhiệm (DRG), vẫn tiếp tục tiến sâu vào hậu phương chiến thuật của Ukraine. Điều này khiến tình hình của phía Ukraine gần Belozerskoye trở nên xấu đi, trong khi ở khu vực xa hơn về phía đông, tình hình ít nghiêm trọng hơn một chút.

Các nhóm thâm nhập của Nga chủ yếu xuất phát từ khu vực Novyi Donbas - Nove Shakhove. Các tuyến đường phía tây dẫn về hướng Belozerskoye, trong khi các tuyến đường phía đông dẫn về hướng Zolotyi Kolodyaz và khu vực Novovodyane - Blahodat.

Tại khu vực Belozerskoye, các nhóm thâm nhập nhỏ của Nga đã tăng cường di chuyển dọc theo tuyến đường sắt và xuyên qua các dải cây trồng phía bắc Hannivka. Hệ quả là "vùng xám" đã mở rộng đến tận rìa Belozerskoye và tiến vào Vesele Pole.

Tại đây, thay vì chỉ xâm nhập rồi liên tục di chuyển để tránh bị phát hiện như trước, các nhóm binh sĩ Nga dường như đang thực sự tranh chấp quyền kiểm soát toàn bộ các khu vực đó.

Khoảng hơn một tuần trước, có tổng cộng chừng 15 binh sĩ Nga bên trong trung tâm Belozerskoye. Một nhóm trong số đó đã chiếm giữ tòa nhà cao tầng nằm ở cực đông nam thị trấn suốt hơn 2 tháng qua, kể từ ngày 2/9 - thông tin mà AMK Mapping từng đề cập vào thời điểm đó.

Từ tuyến đường sắt, một số nhóm nhỏ tiếp tục di chuyển về phía bắc, hướng tới khu vực Novovodyane và Blahodat - nơi từng diễn ra giao tranh dữ dội cách đây vài tuần. Tuy nhiên, sự hiện diện của binh sĩ Nga tại đây dường như đã giảm đáng kể nhờ các đợt dọn dẹp liên tục của Ukraine.

Một binh sĩ Nga đơn lẻ bình tĩnh bắn hạ UAV Ukraine rồi tiếp tục hành quân, tiến về hướng thành phố Dobropillia (Video: Zvezda).

Tại khu vực Zolotyi Kolodyaz, các nhóm thâm nhập của Nga di chuyển theo các tốp nhỏ từ phía đông Vilne, đi vòng qua Vilne và Rubizhne theo những tuyến đường đã xác định, rồi tiến vào phần phía tây của Zolotyi Kolodyaz.

Tại đây, sự hiện diện của họ chỉ được ghi nhận một cách lẻ tẻ trong những tuần gần đây. Mục tiêu chính của RFAF dường như không phải là giữ vững các vị trí trong thị trấn, mà là tiến sâu hơn về phía tây bắc, băng qua thị trấn để hướng tới đường cao tốc, rồi tiếp tục tiến xa hơn về phía Blahodat và Vesela Hora - những nơi mà các nhóm nhỏ của Nga vẫn thỉnh thoảng bị phát hiện.

Lý do AMK Mapping vẫn xếp hầu hết các khu vực xâm nhập này vào nhóm "do Ukraine kiểm soát" (dù nằm trong vùng xâm nhập, khác với "vùng xám") là vì tại phần lớn các tuyến đường này, binh sĩ Nga không dừng lại để chiếm giữ vị trí, mà chỉ đơn thuần di chuyển xuyên qua để hướng tới mục tiêu cuối cùng - vốn có thể cách xa lãnh thổ do Moscow kiểm soát tới 17km.

Tại các khu vực này, Ukraine vẫn duy trì phần lớn các vị trí phòng thủ kiên cố, được sử dụng để tìm cách ngăn chặn các hoạt động xâm nhập dọc đường đi.

Nhiệm vụ của DRG Nga không phải là chiếm giữ lãnh thổ, mà là thực hiện các hoạt động trinh sát và phá hoại phía sau chiến tuyến của Ukraine.

Lực lượng Moscow tiếp tục thâm nhập rất xa về phía bắc Dobropillia. Trong đó, những vị trí màu vàng RFAF tập trung đáng kể, màu vàng là nơi có ít binh sĩ Nga và màu xanh thể hiện số lượng binh sĩ hiếm hoi (Ảnh: AMK Mapping).

Một trong những lý do chính khiến các nhóm xâm nhập này có thể tiến sâu như vậy - bên cạnh thực tế là mật độ binh sĩ Ukraine dọc tiền tuyến rất mỏng, đồng thời khi các nhóm xâm nhập của Nga tiến đủ sâu vào bên trong, mật độ UAV Ukraine tìm kiếm sẽ giảm đáng kể, khiến khả năng họ bị phát hiện thấp hơn nhiều.

Chẳng hạn, số lượng binh sĩ trong các nhóm DRG của Nga có thể sụt giảm đáng kể do thương vong khi di chuyển qua "vùng xám", nhưng một khi đã tiến vào khu vực cách "vùng xám" vài km, họ có thể không phải chịu thêm bất kỳ tổn thất nào nữa trên suốt chặng đường tiến sâu tới 17km.

Kênh AMK Mapping xác nhận, tình hình đối với lực lượng Kiev tiếp tục xấu đi khi quân đội Nga đạt được những bước tiến mới trong và xung quanh thành phố Dobropillia.

Các mũi tấn công chính đã chuyển dịch sang phía đông, với việc RFAF sử dụng 2 tuyến đường xâm nhập chính để tiếp cận Dobropillia từ hướng này.

Tuyến thứ nhất chạy dọc theo tuyến đường sắt từ Dorozhnje tiến vào khu công nghiệp phía đông nam thành phố, nơi ghi nhận sự tập trung của bộ binh Nga. Họ đang cố gắng tiến sâu hơn vào các khu dân cư thấp tầng lân cận.

Tuyến xâm nhập thứ hai từ phía đông xuất phát từ khu vực Novyi Donbas - Nove Shakhove, di chuyển dọc theo hai bờ sông Byk, xuyên qua "vùng xám" rộng lớn dẫn đến Hannivka. Một vài nhóm nhỏ binh sĩ Nga đã tới được các con phố ở phía bắc và tây bắc Dobropillia, nhưng tổng số quân tại đây có lẽ không quá 10 người. Giao tranh căng thẳng nhất vẫn đang tiếp diễn tại khu vực Hannivka-Stepy, nằm về phía đông thành phố.

Các cuộc tấn công của Nga từ phía nam hiện đã giảm cường độ, mặc dù giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại cụm dân cư Vodyanske, nơi lực lượng Kiev vẫn duy trì sự hiện diện ở một số khu vực. Quân đội Nga cũng chưa kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Dobropillia (nằm ở phía nam thành phố cùng tên).

Các tuyến xâm nhập của RFAF chạy qua phần phía đông của cụm dân cư Vodyanske, hướng về phía bắc tới Dobropillia, tại đây, ghi nhận sự hiện diện ở mức độ vừa phải của binh sĩ Nga ở phía nam tuyến đường sắt. Bất kỳ sự hiện diện nào vượt xa hơn vị trí đó đều cực kỳ nhỏ lẻ, không đáng kể.

Một tuyến xâm nhập khác đang được sử dụng là từ hướng tây nam, di chuyển về phía bắc qua các cánh đồng để tiến về phía làng Svyatohorivka. Một vài nhóm nhỏ, phân tán đã thâm nhập được vào Svyatohorivka và các khu vực phía tây bắc Dobropillia.

Tính đến vài ngày trước, ước tính có khoảng 15-20 binh sĩ Nga thuộc các Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 114 và 132 RFAF đang có mặt tại khu vực này (mỗi đơn vị đóng góp khoảng một nửa quân số). Một số người trong đó đã tiến vào ngôi làng từ phía đông.

Việc Nga tiếp tục kiểm soát ngôi làng Matysheve cùng các khu vực lân cận cũng đã được xác nhận; cách đây hơn một tuần, pháo binh Ukraine đã bắn vào 2 vị trí có đối phương trú đóng tại đây.

Lực lượng Moscow tiếp tục thâm nhập vào thành phố Dobropillia. Trong đó, những vị trí màu vàng RFAF tập trung đáng kể, màu vàng là nơi có ít binh sĩ Nga và màu xanh thể hiện số lượng binh sĩ hiếm hoi (Ảnh: AMK Mapping).

Có thông tin cho rằng Trung đoàn đổ bộ đường không số 234 của Nga đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch tấn công về phía bắc từ khu vực Matysheve - Dobropillia - Nadiia, nhằm thiết lập chỗ đứng tại các ngôi làng Raksha và Virivka, nằm về phía tây Dobropillia.

Vài ngày trước, AMK Mapping từng đưa tin về việc phát hiện một nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga hoạt động giữa 2 khu định cư này, nhưng hiện chưa có thông tin xác nhận họ đã thực sự tiến vào bên trong các ngôi làng đó hay chưa.

Một điểm đáng lưu ý khác là vẫn còn một vài vị trí của Ukraine ở phía tây Bilytske, nhưng có lẽ chúng không mang ý nghĩa quân sự quan trọng; đó là lý do tại sao trên bản đồ của AMK Mapping, thành phố này được đánh dấu là do Nga kiểm soát.

Lực lượng Moscow cũng đang thực hiện các đợt thăm dò, thâm nhập trinh sát tại khu mỏ Bilytska gần đó với quy mô 1-2 binh sĩ mỗi đợt, có khả năng là bước chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công chiếm giữ trong tương lai. Nếu chiếm được tổ hợp mỏ này, RFAF có thể tập kết một lượng lớn bộ binh và cả các kíp vận hành UAV, điều này sẽ khiến tình hình của phía Ukraine trở nên tồi tệ hơn đáng kể.

Bên cạnh UAV, bộ binh Ukraine đang đóng vai trò chủ chốt trong công tác phòng thủ tại Dobropillia - dường như còn quan trọng hơn so với các khu vực khác trên tiền tuyến.

Ukraine mở rộng phản công sang một mặt trận mới

Quân đội Ukraine đang thực hiện một loạt đợt phản công phối hợp ở phía đông bắc Borova thuộc vùng Kharkov, gần các ngôi làng Borivska Andriivka, Zelenyi Hai, Novojehorivka và Vyshneve, AMK Mapping đưa tin.

Tại đây, các đơn vị Kiev đã thâm nhập sâu ít nhất 5km so với vị trí tiền tuyến trước đó. Hiện vẫn chưa rõ mức độ thành công của các đợt đột kích này trong việc củng cố vị trí kiểm soát.

Hướng tấn công chính vẫn tập trung vào khu vực trung tâm, dọc theo và băng qua sông Zherebets - nằm về phía đông và đông bắc Liman (Lyman). Ngoài ra, các đợt phản công quy mô nhỏ hơn cũng đang diễn ra ở phía đông Kramatorsk và Sloviansk, cũng như dọc theo ranh giới giữa Kharkov và Lugansk, theo hướng Borova.

Ukraine tiếp tục chiến dịch phản công ở Borova. Trong đó, các mũi tên màu xanh dương là hướng đột kích mới (Ảnh: AMK Mapping).

Cũng trên mặt trận Kharkov, quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công gần Bugayevka, Prikolotne, Garbuzovka và Malye Burluki. Trong 24 giờ qua, hơn 70 quân nhân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong khu vực phụ trách của Cụm tác chiến phương Bắc, theo kênh Front Bird.

Do tổn thất ngày càng tăng tại khu vực này, các tình nguyện viên nước ngoài có thể sẽ được điều động đến đây. Vấn đề này đã được nêu ra tại một cuộc họp do Phó Tư lệnh thứ nhất Vệ binh Quốc gia Ukraine, Thiếu tướng Vadim Gladkov, chủ trì.

Ông đã lắng nghe báo cáo từ người đứng đầu Bộ chỉ huy Lãnh thổ miền Đông thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cùng các chỉ huy đơn vị, bao gồm Lữ đoàn phản ứng nhanh số 13 và Trung đoàn đặc nhiệm độc lập số 23.

Cuộc họp tập trung thảo luận về việc gia tăng số lượng tình nguyện viên nước ngoài đồn trú tại khu vực Kharkov cũng như công tác tổ chức phòng thủ cho mặt trận này.

Ukraine có thể tăng cường các tay súng tình nguyện viên nước ngoài tới mặt trận Kharkov nhằm ngăn đà tiến của Nga (Ảnh: Front Bird).

Chưa có thay đổi trên mặt trận Zaporizhia

Trên mặt trận Zaporizhia - nơi vừa diễn ra một cuộc tập kích đáng chú ý của Nga nhắm vào Kamyshevakha - tình hình nhìn chung vẫn không có gì thay đổi. Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Orekhov, nơi Ukraine liên tục tung ra các đợt phản công cục bộ, trang tin Rybar cho hay.

Tại Kamyshevakha, dựa trên những hình ảnh ghi lại từ hiện trường vụ tập kích, có vẻ như binh sĩ Ukraine vẫn đang hoạt động khá tự do. Điều này cho thấy các đơn vị Moscow trên thực tế chưa kiểm soát được Yuryevka, cũng như Grigorovka và Malokaterinovka - những địa điểm nằm xa hơn về phía tây dọc theo tuyến sông Konka.

AFU đang tăng cường phòng thủ tại Orekhov, điều thêm quân tiếp viện thông qua hướng Novopavlovka, đồng thời gia tăng các hoạt động phản công tại Malaya Tokmachka.

Thế trận giằng co tiếp diễn ở Zaporizhia khi cả hai bên đều nỗ lực giành vị trí nhưng không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận (Ảnh: Rybar).

Trong vài ngày qua, xuất hiện các hình ảnh cho thấy các đơn vị Moscow sử dụng UAV và pháo binh tấn công vào các vị trí của Ukraine ở vùng ngoại ô phía tây Malaya Tokmachka. Trước đó, lực lượng Kiev đã kịp tái lập chỗ đứng tại khu vực này.

Nhìn chung, tình hình vẫn không có thay đổi đáng kể. Việc Nga kiểm soát hoàn toàn Orekhov chỉ có thể thực hiện được nếu sườn phía đông - nơi Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang hoạt động - tiếp tục tiến quân từ hướng Omelnik về phía tây, đồng thời ổn định được tình hình tại khu vực Rozhdestvenskoye.