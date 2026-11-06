Binh sĩ Ukraine huấn luyện sử dụng súng phóng lựu tại tỉnh Donetsk (Ảnh: Getty Images).

Các cuộc tập kích đường không qua lại vẫn tiếp diễn

Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục các nỗ lực có hệ thống nhằm phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine - hệ thống vốn là nền tảng cho hầu hết các hoạt động kinh doanh, và từ đó là nguồn thu ngân sách nhà nước. Tình trạng mất điện khẩn cấp đã được ghi nhận tại các khu vực Chernihiv, Zhytomyr, Cherkasy và Rivne. Đến tối 5/11, Kiev đã chìm trong bóng tối.

Nga tiến hành các đợt tập kích đường không liên tiếp gây mất điện trên diện rộng, gần như toàn bộ thủ đô Ukraine chìm trong bóng tối (Video: RT).

Quân đội Ukraine (AFU) thực hiện một cuộc tấn công vào khu vực Ryazan bằng hàng trăm UAV. Mặc dù phòng không Nga chặn được hầu hết mục tiêu, nhưng một số chiếc vẫn đánh trúng nhà máy lọc dầu Ryazan, khiến một người bị thương. Mất điện trên diện rộng vẫn tiếp diễn khắp bán đảo Crimea. Tại Donetsk và các khu vực lân cận, hàng chục cuộc tấn công đã được ghi nhận, gây ra một số thương vong.

Kênh Military Summary dự báo tình hình chiến sự năm 2027 có thể sẽ leo thang. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gấp rút công du châu Âu để tìm kiếm các cam kết bảo đảm.

Hơn một tuần qua, các cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra hàng ngày nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Ukraine. Mỗi ngày, hàng trăm UAV cùng các tên lửa đạn đạo được Nga triển khai. Hôm 5/11, hạ tầng năng lượng tiếp tục là mục tiêu, và nhiều đầu máy xe lửa cũng bị hư hại.

Theo các báo cáo, Nga được cho là đang lên kế hoạch cho một đợt tấn công tên lửa quy mô lớn khác nhắm vào thủ đô Kiev. Cảnh báo có hiệu lực trong 72 giờ tới, mặc dù một số nguồn tin cho rằng các cuộc tấn công này có thể diễn ra ngay trong hôm nay, 6/11. Ước tính có khoảng 30 tên lửa đạn đạo đã sẵn sàng nhắm vào các nhà máy nhiệt điện và trạm biến áp tại Kiev.

Nhà máy lọc dầu LUKOIL-Nizhnevolzhsknefteorgsintez gần Kstovo bốc cháy sau đòn tập kích của Ukraine (Video: Exilenova+).

EU giải ngân hơn 4,9 tỷ USD hỗ trợ ngân sách cho Ukraine

Ngày 5/11, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã chuyển thêm 4,91 tỷ USD hỗ trợ tài chính cho Ukraine, nằm trong gói vay hỗ trợ trị giá 101 tỷ USD.

Ukraine nhận các đợt giải ngân từ gói vay 101 tỷ USD này khi hoàn thành những cải cách theo yêu cầu của EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Đợt giải ngân mới nhất gắn liền với các cải cách theo yêu cầu của IMF.

Ông Valdis Dombrovskis, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế, cho biết: "Bằng cách đáp ứng các điều kiện đã thỏa thuận với các đối tác quốc tế, Ukraine đã chứng minh cam kết kiên định đối với tiến trình gia nhập EU cũng như việc tăng cường khả năng chống chịu về kinh tế".

Trong tổng số tiền được giải ngân, 4,2 tỷ USD gắn liền với việc thực hiện các cải cách theo yêu cầu của IMF. Khoản 739 triệu USD còn lại thuộc một phần riêng biệt dành cho lĩnh vực quốc phòng trong gói vay 101 tỷ USD nói trên.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi chia sẻ: "Trong bối cảnh Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta, sự hỗ trợ này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nó giúp chúng ta duy trì các dịch vụ công thiết yếu, tăng cường năng lực quốc phòng và bảo vệ người dân".

EU cũng đã vạch ra kế hoạch giải ngân 51 tỷ USD trong gói vay hỗ trợ dành cho năm 2027, những khoản thanh toán này cũng sẽ gắn liền với tiến độ thực hiện các cải cách. Ngay cả khi đã tính đến khoản 51 tỷ USD dự kiến ​​sẽ được giải ngân, Ukraine vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách lên tới 78 tỷ USD cho năm 2027.

Để bù đắp khoản thiếu hụt này, Ủy ban châu Âu đang soạn thảo một văn bản đề xuất các phương án, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác đưa ra cam kết hỗ trợ riêng cho Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, sau cuộc gặp với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo hôm 5/11 rằng Madrid sẽ chuyển giao một gói viện trợ quân sự trị giá 490 triệu USD cho Ukraine.

"Trong suốt cuộc xung đột này, Tây Ban Nha luôn dành cho chúng tôi sự hỗ trợ và giúp đỡ. Nay lại có thêm một gói viện trợ quân sự mới trị giá 437 triệu euro từ Tây Ban Nha. Xin cảm ơn!", ông Zelensky phát biểu.

Trước đó trong năm nay, chính phủ Tây Ban Nha đã cam kết cung cấp cho Ukraine 5 tên lửa Patriot PAC-2. Phía Kiev cho biết họ cần khoảng 300 tên lửa Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Nga được dự báo sẽ xảy ra trong mùa đông tới.

Thông tin trái chiều về việc Nga áp sát Orekhov

Theo trang tin Readovka, quân đội Nga đã triển khai một chiến dịch toàn diện tại mặt trận Zaporizhia, có khả năng dẫn đến việc bao vây các đơn vị Kiev gần Orekhov.

Diễn biến trong khu vực cần được nhìn nhận một cách tổng thể bởi nếu chỉ xem xét các trận đánh riêng lẻ sẽ không thể đánh giá đầy đủ ý đồ của Bộ chỉ huy Moscow và dễ dẫn đến những kết luận sai lệch.

Các tập đoàn quân binh chủng hợp thành thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang đạt được thành công trên nhiều hướng. Họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ trung tâm của Ukraine dọc theo sông Verkhnyaya Tersa, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc các khu vực Obshchy và Myrivka.

Dựa trên hướng tiến quân, các đơn vị Moscow xung kích đang nhắm đến việc đánh thọc sườn và phía sau các vị trí của Ukraine ở thượng nguồn con sông.

Điều này mở ra khả năng thực hiện một cuộc tấn công vào toàn bộ tuyến phòng thủ phía bắc của Ukraine dọc theo sông Verkhnyaya Tersa. Từ các làng Samoylovka, Svetlaya Dolina và Zelenaya Dibrova, quân đội Nga đã bắt đầu gây sức ép về phía Tersyanka. Mục tiêu là ghìm chân các đơn vị Kiev, tạo điều kiện thuận lợi cho đà đột phá từ Obshchy và Myrivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 5/11. Trong đó, lực lượng Moscow phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm bao vây đối phương ở Orekhov (Ảnh: Readovka).

Xa hơn về phía nam, binh sĩ Nga đã kiểm soát hoàn toàn làng Omelnik cùng chuỗi công sự dã chiến mà đối phương đã bỏ lại phía sau ngôi làng này. Vòng vây xung quanh các đơn vị Kiev đang giữ những vị trí nhô ra về phía Verkhnyaya Tersa và Vozdvyzhivka ngày càng siết chặt. Hành lang hẹp mà qua đó quân đội Ukraine vẫn có thể kết nối với lực lượng chủ lực hiện đã thu hẹp xuống còn dưới 5km.

Trái ngược với Readovka, kênh AMK Mapping cho rằng sau gần 3 tháng giao tranh ác liệt, chiến dịch tấn công của Nga vào Orekhov đã thất bại, và thị trấn này hiện hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Giao tranh sau đó chuyển sang khu vực Novodanylivka, nơi lực lượng Kiev đang nỗ lực gia tăng sự hiện diện trong "vùng xám" và đánh bật đối phương khỏi nửa phía nam ngôi làng. Tại Mala Tokmachka, tình thế vẫn đang giằng co, với việc AFU kiểm soát khoảng một nửa thị trấn.

Quân đội Ukraine, phản công theo các mũi tên xanh, được cho là đánh bật lực lượng Nga khỏi thị trấn Orekhov (Ảnh: AMK Mapping).

Theo kênh Suriyakmaps, quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi thị trấn Orekhov và tái chiếm khoảng một nửa khu vực Mala Tokmachka. Đây là một bước lùi đáng kể đối với phía Nga, sau khi họ gần như đã kiểm soát được Omelnik - diễn biến từng khiến AFU tại Orekhov rơi vào tình thế bị bao vây một phần.

Kênh Military Summary cũng cho rằng lực lượng Moscow được cho là đã rút khỏi Orekhov, trong khi quân đội Ukraine đang tập trung thêm binh lực để phản công về phía Novodanylivka. Thông tin về tình hình chiến thuật hiện tại rất hạn chế.

Quân đội Nga dường như đã bị đánh bật khỏi Orekhov sau những đợt phản công dữ dội của Ukraine (Ảnh: Suriyakmaps).

Tình hình xấu đi với quân đội Nga tại Dnipropetrovsk

Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, một tình thế hai mặt xuất hiện: trong khi Ukraine gặp khó khăn hơn khi hoạt động theo nhóm nhỏ trên những cánh đồng trống trải, thì các đơn vị Moscow đóng quân tại "vùng xám" phía nam sông Volchya cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự, trang tin Rybar nhận định.

Các báo cáo từ Dnipropetrovsk cho thấy tình hình đang trở nên xấu đi với quân đội Nga khi lực lượng Kiev củng cố vị trí ở phía nam sông Volchya. Những hình ảnh mới xuất hiện trên mạng cho thấy cảnh các phương tiện vận tải Ukraine bị phá hủy trên đoạn đường giữa Oleksandrivka và Bohodarivka.

Việc AFU sử dụng xe chiến đấu bọc thép - thậm chí cả các phương tiện không bọc thép - để vận chuyển nguồn cung ứng cho thấy họ đang cảm thấy tương đối tự tin. Mối đe dọa chính đối với RFAF còn lại đến từ UAV, buộc họ phải thích nghi bằng cách dựa vào các phương tiện vận tải có tính cơ động cao.

Kể từ tháng 2, quân đội đã đạt được một số bước tiến, dù không phải trên toàn bộ mặt trận. Một "vùng xám" rộng lớn dọc theo biên giới với khu vực Dnipropetrovsk đã tạo điều kiện cho các đơn vị Kiev dần dần chiếm giữ những khu vực vốn trước đây bị bỏ trống.

Xa hơn về phía nam, tại những dải cây cách đó 10-15km, các đơn vị Moscow đang tiến hành hoạt động trinh sát và tìm kiếm nhằm ngăn chặn một số nhóm đối phương xâm nhập. Trong khi đó, ở phía bắc, Ukraine đang đào hào củng cố vị trí và dọn dẹp các khu vực từng do binh sĩ Nga kiểm soát.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 5/11. Lực lượng Kiev phản công theo các mũi tên xanh, đẩy đối phương vào tình thế rất bất lợi (Ảnh: Rybar).

Hiện không còn chính xác khi nói rằng các đơn vị Moscow vẫn duy trì được chỗ đứng vững chắc bên trong khu vực Dnipropetrovsk, thay vào đó, chỉ còn lại một "vùng xám" rộng lớn nằm giữa sông Volchya và ranh giới hành chính tỉnh này.

Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn có khả năng tiến công ở những khu vực lân cận. Các hoạt động tại đây làm Bộ chỉ huy Kiev phân tán cả sự chú ý lẫn nguồn lực, từ đó gây ảnh hưởng đến sườn phía đông Zaporizhia.

Tại sườn phía đông Dnipropetrovsk, một tình huống đáng lo ngại đối với RFAF đang phát sinh ở khu vực Komar. Mặc dù những bước đột phá của Ukraine hướng về phía Velyka Novosilka - vốn được các nguồn tin ủng hộ Kiev quảng bá - đã không xảy ra, và các đơn vị Moscow vẫn giữ vững được Komar, nhưng còn quá sớm để khẳng định rằng chiến dịch tấn công của AFU đã chấm dứt.

Ukraine đột kích bất thành, phải rút lui ở Sumy

Kênh Front Bird cho hay, giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực Sumy, nơi các đơn vị xung kích thuộc Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang tiến lên với sự hỗ trợ từ không quân và UAV.

Quân đội Nga tiến công cục bộ trên mặt trận Sumy, giành được một số thắng lợi nhỏ (Ảnh: Front Bird).

Tại quận Sumy, binh sĩ Nga đang tham gia các cuộc đọ súng ở vùng lân cận Khoten. Trong khi đó, tại quận Shostka, lực lượng Kiev đã cố gắng phản công gần Ulanovo nhưng buộc phải rút lui về vị trí ban đầu sau khi chịu tổn thất.