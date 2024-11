Ukraine dốc sức để chấm dứt xung đột với Nga vào năm sau

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn ngày 16/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình chiến trường ở miền Đông khó khăn và Nga đang có những bước tiến. Ông cho rằng Nga không quan tâm đến việc đồng ý một thỏa thuận hòa bình.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, luật pháp Mỹ ngăn không cho ông gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump trước lễ nhậm chức vào tháng 1 tới. Ông dự định trao đổi trực tiếp với ông Trump thay vì thông qua một cố vấn hay một đặc phái viên.

Ông cũng nhấn mạnh: "Về phía chúng tôi, chúng tôi phải làm mọi thứ để cuộc chiến này kết thúc vào năm tới thông qua các biện pháp ngoại giao".

Tổng thống Zelensky mong đợi sự hỗ trợ từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong trường hợp có các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow. Ông cho hay, một "Ukraine mạnh" là nền tảng của các cuộc đàm phán đó.

"Nếu chúng ta đối thoại với Nga trong tình trạng hiện tại, thì Ukraine sẽ mất vị thế ngay từ đầu. Những cuộc đàm phán sẽ vô nghĩa nếu chúng ta rơi vào thế yếu. Lập trường của ông Trump rất quan trọng, thái độ của Mỹ với Ukraine rất quan trọng. Hôm nay họ đứng về phía Ukraine. Điều này vô cùng quan trọng", ông bình luận.

Trước đó, ông Zelensky cũng bày tỏ tin tưởng rằng xung đột sẽ chấm dứt nhanh chóng hơn nhờ chính sách từ chính quyền sắp tới của ông Trump.

"Chắc chắn rằng xung đột sẽ kết thúc sớm hơn với chính sách của những người sắp điều hành Nhà Trắng. Đó là cách tiếp cận của họ, cam kết của họ với người dân. Xung đột sẽ kết thúc, nhưng chúng tôi không biết ngày chính xác", Tổng thống Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/11.

Xung đột Nga - Ukraine kéo dài gần 3 năm với tổn thất lớn cho cả hai bên. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt cuộc chiến này trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử.

Nga và Ukraine đều đang nỗ lực để giành vị thế tốt hơn trong bất cứ cuộc đàm phán tiềm tàng nào trong tương lai. Điều này khó khăn hơn với Kiev do Nga liên tục đạt được bước tiến trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky cho biết, việc luân chuyển ở tiền tuyến không thể diễn ra nếu các lữ đoàn dự bị của Ukraine không được trang bị vũ khí và trang thiết bị. Đây là lý do tại sao những người lính ở tiền tuyến buộc phải rút lui do họ mệt mỏi và do sự tiến công của Nga.

"Họ mệt mỏi, họ rút lui. Họ đang bị tấn công bằng bom, và họ kiệt sức. Các chỉ huy đã cho phép họ rút lui. Bởi vì theo quan điểm của chúng tôi, con người là trên hết, sau đó mới đến lãnh thổ", ông nói.

Tổng thống Zelensky lưu ý thêm: "Khi họ rút lui, một lữ đoàn được trang bị tốt sẽ thay thế, sẵn sàng cho cuộc tấn công sắp tới. Chúng tôi đã có thỏa thuận về số lượng các lữ đoàn này, nhưng việc bố trí nhân sự rất chậm".

Ông nhấn mạnh rằng do thiếu trang thiết bị nên không có các lữ đoàn mới, nhưng các đơn vị dự bị đã được thành lập với những nhân sự giàu kinh nghiệm từng chiến đấu. Ông dự đoán, một khi các lữ đoàn dự bị được trang bị đầy đủ, Ukraine có thể chặn bước tiến của Nga ở miền Đông.