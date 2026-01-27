Ukraine điều tra 41 nghị sĩ vì nghi vấn tham nhũng

Lãnh đạo Văn phòng công tố chống tham nhũng chuyên trách Ukraine (SAPO) Oleksandr Klymenko (Ảnh: Kyiv Independent).

Hàng chục nghị sĩ Ukraine đã bị nghi ngờ có liên quan trong các vụ gian lận bỏ phiếu, người đứng đầu Văn phòng công tố chống tham nhũng chuyên trách Ukraine (SAPO) Oleksandr Klymenko nói với hãng tin Ukrinform hôm 26/1.

Vào cuối tháng 12 năm ngoái, cơ quan chống tham nhũng Ukraine thông báo đã phát hiện một âm mưu hối lộ trong quốc hội.

“Tổng cộng, SAPO đã điều tra 41 nghị sĩ thuộc khóa thứ 9 của Verkhovna Rada”, ông Klymenko cho biết, sử dụng tên gọi bằng tiếng Ukraine của cơ quan lập pháp quốc gia.

Trong vòng một thập niên qua, SAPO cùng với Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã điều tra tổng cộng khoảng 79 nghị sĩ Ukraine, bao gồm cả đương nhiệm và đã mãn nhiệm, ông cho biết thêm.

Theo ông Klymenko, các cơ quan chống tham nhũng đã phát hiện một âm mưu trong đó nhiều nghị sĩ bị nghi ngờ nhận tiền mặt lên tới 5.000 USD cho mỗi lá phiếu của họ trong suốt nhiều năm.

Hồi giữa tháng, bà Yulia Tymoshenko, lãnh đạo đảng Batkivshchyna, đã bị truy tố với cáo buộc đề nghị đưa hối lộ các nghị sĩ quốc hội, bà Olha Postolyuk, người phát ngôn của SAPO, cho hay.

SAPO và NABU đã khám xét trụ sở đảng Batkivshchyna vào ngày 13/1. Bà Tymoshenko, người từng giữ chức Thủ tướng Ukraine năm 2005 và giai đoạn 2007-2010, xác nhận các cuộc khám xét này trong một bài đăng trên Facebook ngày 14/1 và cho rằng chúng “không liên quan gì tới pháp luật hay tính hợp pháp".

Việc đối phó hiệu quả với tham nhũng là một trong những điều kiện tiên quyết để Ukraine đủ điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu, và mọi trở ngại trong nỗ lực này có thể làm chậm tiến trình gia nhập của Kiev. Ukraine trong nhiều năm qua đã tỏ ra quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu này và đã phanh phui nhiều vụ việc tham nhũng cũng như bắt giữ quan chức cấp cao.

Năm ngoái, Ukraine đã phát hiện nhiều vụ việc sai phạm, dẫn tới việc Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky từ chức. Các vụ việc này cũng làm lộ ra một đường dây tham nhũng trị giá 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng, gây chấn động dư luận trong nước.