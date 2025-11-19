Ukraine phát lệnh bắt cựu Phó Thủ tướng trong bê bối tham nhũng lớn nhất

Cựu Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Chernyshov (Ảnh: Global Image).

Tòa Chống Tham nhũng Tối cao Ukraine ngày 18/11 đã ra lệnh tạm giam cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ tham nhũng quy mô lớn và ấn định mức bảo lãnh tại ngoại là 51,6 triệu hryvnia (1,2 triệu USD).

Ông Chernyshov chưa đưa ra bình luận, trong khi các luật sư bào chữa của ông phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm.

Ngày 11/11, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) đã buộc tội ông Chernyshov làm giàu bất chính trong khuôn khổ một vụ án tham nhũng liên quan đến công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom. Bảy nghi phạm khác cũng đã bị buộc tội, và Timur Mindich, một cộng sự thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky, bị cáo buộc là người cầm đầu.

Theo các đoạn ghi âm do Cục Chống Tham nhũng Ukraine công bố, những người tham gia đường dây tham nhũng bị cáo buộc đã đưa 1,2 triệu USD và 100.000 euro cho ông Chernyshov.

Ông Chernyshov đã sử dụng số tiền thu được từ đường dây tham nhũng tại Energoatom để tài trợ xây dựng các biệt thự cao cấp gần Kiev, dự án báo chí điều tra Bihus.info đưa tin ngày 12/11, trích dẫn các đoạn ghi âm của NABU.

Bihus.info cho rằng các biệt thự do ông Chernyshov xây dựng được dành cho chính ông, Mindich và những người quyền lực.

Đây không phải là lần đầu ông Chernyshov đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Vào tháng 6, ông bị buộc tội hối lộ và lạm dụng chức vụ trong một vụ án riêng biệt. Ông được cho tại ngoại với khoản bảo lãnh 120 triệu hryvnia (2,9 triệu USD) vào tháng 7.

Cuối tháng đó, ông bị cách chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách đoàn kết quốc gia.

Kể từ năm 2019, ông Chernyshov đã giữ nhiều chức vụ trong chính phủ, bao gồm Thống đốc tỉnh Kiev, Bộ trưởng phụ trách cộng đồng và phát triển vùng, và Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Quốc doanh Naftogaz.