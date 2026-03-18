Ukraine cử 201 chuyên gia quân sự đối phó UAV Iran ở Vùng Vịnh

Một binh sĩ Ukraine phóng UAV về phía vị trí của Nga (Ảnh: Reuters).

Theo tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, có 201 chuyên gia Ukraine đang hoạt động tại các quốc gia bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Qatar và Ả rập Xê út trong khi các nhân sự bổ sung đang trên đường đến Kuwait.

Phát biểu trước các nghị sĩ Quốc hội Anh tại London, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh thêm rằng đây là những chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn trong việc đối phó với UAV, đặc biệt là dòng UAV cảm tử Shahed do Iran thiết kế.

Nhà lãnh đạo này cho biết các nhóm chuyên gia Ukraine đang hỗ trợ các quốc gia trong việc xây dựng năng lực phòng thủ trước loại vũ khí này, vốn đã được sử dụng rộng rãi trong xung đột.

"Hiện tại, có 201 chuyên gia Ukraine ở khu vực Trung Đông và Vùng Vịnh. ​​Và 34 nhân sự khác sẵn sàng được triển khai. Đây là các chuyên gia quân sự, các chuyên gia biết cách hỗ trợ, cách phòng thủ chống lại UAV Shahed", ông Zelensky nói. "Chúng tôi đang làm việc với một số quốc gia khác - các thỏa thuận đã được ký kết", ông cho biết thêm.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine còn cho biết Kiev cũng đang hợp tác với một số quốc gia khác trong khu vực, với các thỏa thuận đã được ký kết nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ UAV.

Kiev cũng đã cử đội ngũ của mình theo yêu cầu của các nước đối tác, bao gồm cả Washington, gọi đó là một phần của “thỏa thuận UAV” lớn hơn.

Tổng thống Zelensky nhận định những diễn biến liên quan đến Iran và việc sử dụng UAV không chỉ mang tính khu vực mà còn có tác động rộng hơn, trong đó có Ukraine. Ông cho rằng kinh nghiệm của Ukraine trong việc đối phó UAV có thể đóng góp cho các nỗ lực đảm bảo an ninh tại Trung Đông.

"Nếu cần phải chặn một chiếc Shahed ở UAE, chúng tôi có thể làm được. Nếu cần phải chặn nó ở châu Âu hoặc Anh, chúng tôi cũng có thể làm được. Đó là vấn đề công nghệ, đầu tư và hợp tác", ông Zelensky khẳng định.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn ngày 13/3, Tổng thống Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng nước này đã có công nghệ UAV tốt hơn và không cần sự giúp đỡ từ Kiev.

“Người cuối cùng cần chúng tôi giúp đỡ là ông Zelensky. Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của Ukraine. Chúng tôi hiểu biết về UAV hơn bất kỳ nước nào. Trên thực tế, chúng tôi có những chiếc UAV tốt nhất thế giới”, ông Trump nói.

Động thái trên của Ukraine diễn ra giữa lúc căng thẳng khu vực đang leo thang khi Iran liên tiếp tấn công bằng UAV và tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông.