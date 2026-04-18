Loạt tàu hàng quay đầu gấp khi Iran đóng eo biển Hormuz trở lại

Tàu hàng bị tấn công ở Hormuz

Theo Times of Israel, ít nhất 3 tàu thương mại đã bị tấn công ở eo biển Hormuz hôm nay sau khi Iran thông báo tái áp đặt các hạn chế.

Tổ chức Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết, chỉ vài giờ sau khi các tàu cao tốc được cho là của Iran nổ súng vào một tàu dầu đang lưu thông qua tuyến đường thủy này, một sự cố thứ hai đã xảy ra tại eo biển Hormuz.

Theo UKMTO, một tàu container đã bị trúng "vật thể bay không xác định gây hư hại cho một số container" tại vị trí cách bờ biển Oman khoảng 46km, nhưng không nêu rõ bên nào phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Cơ quan hàng hải này cho biết thêm, chưa có báo cáo về hỏa hoạn hay thiệt hại môi trường, và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Iran tuyên bố khôi phục các hạn chế đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz chưa đầy một ngày sau khi thông báo mở cửa.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của các lực lượng vũ trang Iran và sẽ duy trì trạng thái hoạt động như trước đây.

Người phát ngôn này cho biết, Iran ban đầu đồng ý cho phép một số lượng hạn chế tàu dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz theo phương thức có quản lý, phù hợp với những hiểu biết trước đó đạt được trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Tuy nhiên, Tehran cáo buộc Mỹ liên tiếp vi phạm các cam kết, duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. "Hệ quả là, quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz đã được đưa trở lại trạng thái trước đây, và tuyến đường thủy chiến lược này đang nằm dưới sự quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt của các lực lượng vũ trang", người phát ngôn nói.

Các tàu quay đầu gấp sau thông báo của Iran

Các nguồn tin hàng hải cho biết, các tàu thương mại đã nhận được thông điệp vô tuyến từ hải quân Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa, và không có con tàu nào được phép đi qua.

Thông điệp này đánh dấu một sự đảo ngược nhanh chóng sau thông báo trước đó của Iran về việc mở cửa eo biển cho các tàu thương mại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh sự hỗn loạn về tình trạng của tuyến đường thủy ngày càng sâu sắc, khiến các công ty vận tải quốc tế phải ráo riết tìm kiếm sự xác minh rõ ràng.

Các tàu vận tải hướng về phía eo biển Hormuz ngày hôm nay đã bắt đầu quay đầu sau khi quân đội Iran tái khẳng định rằng việc lưu thông của tàu thương mại sẽ bị hạn chế chặt chẽ khi Mỹ tiếp tục phong tỏa hàng hải Iran.

Các tàu như Al Ghashamiya (chở khí thiên nhiên hóa lỏng LNG) hay Sti Elysees (chở dầu thô), vốn đang trên đường tới các cảng ở Ấn Độ, hiện vẫn bị mắc kẹt tại Vùng Vịnh, đã đổi hướng đi ngược trở lại.

Ba tàu dầu đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ là Gardian, Raine và Crave được nhìn thấy đi qua eo biển vào đầu ngày hôm nay và hiện đã tiến ra vịnh Oman mà không gặp phải sự ngăn cản nào, mặc dù lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn có thể buộc các tàu này phải quay đầu.

Ước tính có ít nhất 9 con tàu đã đi qua eo biển trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi Iran nới lỏng các lệnh hạn chế.

Mỹ hiện chưa bình luận về việc Iran khôi phục phong tỏa eo biển Hormuz, song Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết sẽ tiếp tục lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.