Ukraine công bố tổn thất sau 4 năm xung đột với Nga

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: USNI).

“Chính thức trên chiến trường, số quân nhân thiệt mạng, dù là quân nhân chuyên nghiệp hay những người được huy động, là 55.000. Và có một số lượng lớn người mà Ukraine coi là mất tích”, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho France TV biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 4/2.

Phát biểu của ông Zelensky đánh dấu bình luận công khai hiếm hoi về tổn thất của Ukraine trên chiến trường. Kiev phần lớn tránh đề cập đến con số thương vong trong 2 năm đầu xung đột, cho đến khi ông Zelensky thông báo vào tháng 2/2024 rằng 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng.

Các số liệu của ông Zelensky không bao gồm những binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong giai đoạn 2014-2022, khi cuộc chiến của Nga chủ yếu giới hạn ở miền Đông Ukraine. Theo ước tính của Liên hợp quốc, 4.400 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong giai đoạn này.

Moscow không công bố số liệu thương vong của mình. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tính đến ngày 4/2, Nga đã mất khoảng 1,2 triệu binh sĩ tại Ukraine (gồm cả quân nhân thiệt mạng, mất tích và bị bắt) kể từ ngày 22/2/2022.

Ông Zelensky cũng nói với France TV rằng Nga sẽ tiếp tục gánh chịu tổn thất nếu tìm cách kiểm soát toàn bộ miền Đông Ukraine bằng biện pháp quân sự.

Các phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình 3 bên mới nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ, nơi quy chế của vùng Donbass ở miền Đông vẫn là điểm bất đồng lớn trong các cuộc thương lượng.

Ông Zelensky nói: “Để chinh phục miền Đông Ukraine, họ sẽ cần ít nhất 2 năm, với tiến triển rất chậm. Theo tôi, họ sẽ không trụ được lâu đến thế”.

Điện Kremlin tiếp tục yêu cầu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền đông, bao gồm cả những khu vực mà Nga vẫn chưa thể kiểm soát sau 4 năm xung đột.

Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ điều kiện này. “Không thể có thỏa hiệp về vấn đề chủ quyền. Đây là đất của chúng tôi”, ông Zelensky nói với France TV.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua cho biết, tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga là đáng kể, nhưng những vấn đề khó khăn nhất vẫn chưa được giải quyết. Điều này có thể làm trì hoãn việc đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng trong một thời gian không xác định.

Theo ông, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được tiến bộ đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Danh sách các bất đồng cản trở hòa bình đã được thu hẹp rõ rệt.

“Nếu nhìn vào danh sách các vấn đề còn bỏ ngỏ tồn tại vào thời điểm này năm ngoái và danh sách các vấn đề còn lại hiện nay liên quan đến việc đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga, thì danh sách đó đã được rút gọn đáng kể”, ông Rubio nói.

Mặc dù vậy, ông cảnh báo giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán sẽ là giai đoạn thách thức nhất. Những khó khăn chủ yếu tập trung vào các điểm then chốt mà các bên vẫn chưa đạt được thỏa hiệp.

“Đó là tin tốt. Tin xấu là những vấn đề còn lại là những vấn đề khó nhất. Và trong khi đó, chiến tranh vẫn tiếp diễn”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.