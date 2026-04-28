Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa hiện đại bậc nhất của Mỹ

Tiêm kích F-35C của Mỹ phóng tên lửa AIM-120C AMRAAM (Ảnh: USAF).

Theo trang War Zone (TWZ), một bức ảnh cho thấy một phần Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) có đánh dấu rõ ràng ký hiệu AIM-120C-8 đã bắt đầu lan truyền trên mạng gần đây.

Mảnh tên lửa được tìm thấy sau một cuộc không kích của Nga vào Dnipro ở miền trung Ukraine, thời điểm mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tích cực phòng thủ thành phố.

Ukraine có thể triển khai các loại AMRAAM từ tiêm kích F-16, cũng như từ hệ thống phòng không mặt đất NASAMS (Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia).

Các hình ảnh trước đây về F-16 của Ukraine đã xác nhận chúng đang sử dụng một số phiên bản của AIM-120C, loại có thể nhận biết nhờ các vây được cắt ngắn để mang trong khoang vũ khí của F-22 và F-35. Đây dường như là xác nhận đầu tiên cho thấy Ukraine đã nhận được biến thể AIM-120C-8, bên cạnh các phiên bản AIM-120A/B trước đó.

AIM-120C mang lại một số lợi thế đáng kể so với các mẫu AIM-120A/B đời đầu.

Phiên bản này đã có những nâng cấp đáng chú ý về tầm bắn, hệ thống dẫn đường, khả năng chống chế điện tử và các lĩnh vực then chốt khác.

Các cải tiến liên tiếp được cho là đã giới thiệu trên dòng AIM-120C bao gồm đầu đạn WDU-41/B mới (AIM-120C-4), phần động cơ đẩy WPU-16/B mới với động cơ lớn hơn và các nâng cấp về biện pháp chống chế điện tử (ECCM) (AIM-120C-5), cùng ngòi nổ cận đích (AIM-120C-6). Trong khi đó, AIM-120C-7 có các tính năng cải thiện thêm về ECCM, bộ dò mục tiêu được nâng cấp và tầm bắn xa hơn.

Sự khác biệt chính xác giữa AIM-120C-8 và AIM-120D hiện vẫn chưa rõ ràng, mặc dù mẫu D ít nhất được hiểu là có liên kết dữ liệu hai chiều với khả năng nhắm mục tiêu thông qua bên thứ ba.

AIM-120D cũng có thể sở hữu bộ dò mục tiêu quét mảng pha điện tử chủ động (AESA), trong khi C-8 vẫn sử dụng ăng-ten quét cơ học. Trước đây từng có những gợi ý rằng AIM-120D được dành riêng cho quân đội Mỹ và các đồng minh thân cận nhất, trong khi các khách hàng quốc tế khác nhận được AIM-120C-8.

Cả AIM-120C-8 và AIM-120D đều đã được tăng cường hơn nữa theo chương trình F3R, được phát triển cho Không quân Mỹ. F3R là viết tắt của "làm mới hình dáng, sự phù hợp và chức năng", chủ yếu nhằm mục đích tối ưu hóa thêm hiệu suất của tên lửa. Hiện chưa rõ liệu các tên lửa AIM-120C-8 của Ukraine có được hưởng lợi từ những cải tiến này hay không.

Bất kể thế nào, AIM-120C-8 vẫn mang lại cho Ukraine một loại vũ khí tầm xa đáng chú ý.

Trong bối cảnh không đối không, loại vũ khí này phần nào giúp thu hẹp khoảng cách với tên lửa R-37M của Nga.

Một yếu tố chính đằng sau sự xuất hiện của mảnh xác AIM-120C-8 có thể là dấu hiệu cho thấy kho dự trữ các tên lửa cũ hơn (AIM-120A/B và các phiên bản C đời đầu) đã cạn kiệt, dẫn đến việc phải đưa vào các biến thể C cao cấp hơn. Nếu vậy, điều này sẽ làm tăng áp lực lên ít nhất một số đối tác nước ngoài đang hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh mất cân bằng toàn cầu giữa cung và cầu đạn dược.