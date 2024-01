"Ukraine có thể đã phản công thất bại, Nga giành thế thượng phong"

Binh sĩ Ukraine đi bộ gần các công sự, trong đó có phòng tuyến "răng rồng" và hàng rào thép gai, trên cánh đồng gần tiền tuyến Kupiansk (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với báo Express của Anh xuất bản hôm 13/1, cựu Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thừa nhận cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 "không thành công" và Nga chiếm thế thượng phong về mặt chiến lược.

Ông Morawiecki nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine "không đi đúng hướng", đồng thời bày tỏ "mối lo ngại lớn" của ông với tình huống mà Moscow dường như đã đánh bại Kiev.

Ông giải thích rằng Nga có "nguồn lực khổng lồ", đồng thời lưu ý rằng khả năng sản xuất quân sự của Moscow vượt trội đáng kể so với khả năng của Liên minh châu Âu (EU).

"Họ có chiều sâu chiến lược và họ có sự kiên nhẫn trong chính trị quốc tế", cựu thủ tướng Ba Lan nói, đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng cuộc bầu cử ở Nga vào tháng 3 tới khó có thể thay đổi cán cân quyền lực ở Moscow.

Tuy nhiên, ông Morawiecki cũng lập luận rằng, thất bại của Ukraine mang lại cơ hội cho NATO vì khối này đã đưa Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh và đang "thức tỉnh" các nước như Đan Mạch và Romania. Ông nhận định, đây là những quốc gia có tiếng nói nhất trong việc kêu gọi sự chú ý đến mối đe dọa được cho là do Nga gây ra.

"Không chỉ an ninh ở sườn phía đông của NATO, mà còn đối với an ninh của Anh, an ninh của Đức, Đan Mạch và Scandinavia, họ hiểu rất rõ điều đó", ông Morawiecki nhấn mạnh.

Ukraine đã phát động một chiến dịch phản công vào đầu tháng 6 năm ngoái, nhưng không giành được bất kỳ bước tiến đáng kể nào mặc dù được tăng cường với số lượng lớn thiết bị của phương Tây.

Vài tháng sau cuộc tấn công, ngay cả các quan chức hàng đầu của Ukraine, bao gồm Ngoại trưởng Dmitry Kuleba, cũng bắt đầu thừa nhận họ không đạt được mục tiêu đề ra.

Vào tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính tỷ lệ tổn thất là 8 trên 1 nghiêng về Moscow, và đầu tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố rằng Kiev đã phải mất hơn 125.000 binh sĩ kể từ đầu mùa hè.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định Ukraine có thể đang tập hợp lại lực lượng nhằm mục tiêu mở một cuộc phản công mới vào năm 2024, sau khi các cuộc tấn công từ tháng 6 năm ngoái không thể xuyên phá được qua tất cả các lớp phòng vệ của Nga.

Nico Lange, cựu quan chức quốc phòng Đức, hiện là thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich, cho rằng bất chấp sự bi quan ngày càng tăng ở phương Tây về đà tiến của Ukraine trên chiến trường, Kiev vẫn có một lượng thiết bị quân sự khá lớn từ phương Tây viện trợ và một số lô vũ khí mới dự kiến sẽ được chuyển tới trong thời gian tới.

Chuyên gia Đức cho rằng Ukraine vẫn có những kế hoạch lớn, thể hiện qua bản danh sách vũ khí đầy "tham vọng" mà Kiev đề nghị Mỹ cung cấp bao gồm trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu tiên tiến, hệ thống tên lửa tầm xa, xe tăng Abrams và các thiết bị khác.

Tạp chí Bild (Đức) dẫn các nguồn tin nói rằng, Ukraine đang vạch ra một "kế hoạch tác chiến mới". Nguồn tin cho rằng, mục tiêu chính của Ukraine trong kế hoạch này là tập trung vào việc gây tổn thất tối đa cho Moscow.

Tuy vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về việc giảm bớt sự hỗ trợ của phương Tây dành cho cuộc chiến của Kiev, sau khi lượng viện trợ nước ngoài chưa từng có từ Anh, Mỹ và EU không thể tác động đáng kể đến Nga.