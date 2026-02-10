Ukraine chớp thời cơ đột phá sau khi "tắt nguồn" Starlink của Nga

Các binh sĩ Ukraine (Ảnh: EP).

Vào ngày 4/2, công ty thông tin vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk đã siết băng thông đối với hàng nghìn thiết bị đầu cuối tại Ukraine. Theo yêu cầu của chính phủ Ukraine, hãng này đã tắt toàn bộ các thiết bị đầu cuối di chuyển với tốc độ từ 75km/h trở lên.

Ukraine nhanh chóng gửi danh sách các thiết bị đầu cuối Starlink của riêng mình, và công ty của ông Musk đã tái cấp quyền sử dụng tốc độ cao cho những thiết bị này. Theo phía Ukraine, họ vẫn giữ được quyền truy cập Starlink, trong khi Nga bị mất quyền truy cập.

Ông Musk viết: “Có vẻ như các biện pháp chúng tôi thực hiện để ngăn chặn việc Nga sử dụng Starlink trái phép đã phát huy tác dụng”.

Đối với lực lượng vũ trang Ukraine, việc Nga mất quyền truy cập Starlink là một cơ hội. Vài ngày sau khi các thiết bị đầu cuối của Nga ngừng hoạt động, lực lượng Ukraine đã phản công tại nhiều khu vực dọc theo chiến tuyến dài 1.200km, đặc biệt là tại các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Cục diện mặt trận (Ảnh: EP).

Cuối năm ngoái, Ukraine đã tập trung một số tiểu đoàn và trung đoàn tấn công được trang bị tốt nhất của mình tại khu vực Đông Nam trong nỗ lực nhằm làm chậm cuộc tấn công đang diễn ra của Nga quanh Huliaipole, một trung tâm hậu cần quan trọng đã rơi vào tay Lữ đoàn súng trường cơ giới số 127 của Moscow vào cuối tháng 12/2025.

Các lực lượng tăng viện gấp rút tiến về phía nam để hợp lực với các đơn vị tấn công đã có mặt tại khu vực này. Một trong những đơn vị tăng viện, nhiều khả năng là Trung đoàn tấn công 425, trước đó chiến đấu quanh Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk phía đông Ukraine, mang theo các xe tăng M-1A1 Abrams xuất xứ từ Australia vừa được bàn giao. Trung đoàn này đã gia cố thêm giáp chống UAV kiểu “nhím" cho ít nhất một số xe trong số hàng chục chiếc M-1 của họ.

Ngày 5/2, lực lượng tấn công Ukraine ở phía tây Huliaipole đã tiến công theo 9 hướng khác nhau, theo một nhà lập bản đồ chiến sự.

AMK Mapping nhận định: “Các cuộc tấn công diễn ra song song với việc vô hiệu hóa các thiết bị đầu cuối Starlink của Nga, điều này nhiều khả năng đang ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Moscow".

Trong khi các UAV nhỏ điều khiển theo góc nhìn thứ nhất (FPV) có thể hoạt động bằng điều khiển trực tiếp trong tầm nhìn hoặc qua mạng vô tuyến lưới, thì các UAV tấn công cỡ lớn, loại thường tấn công hậu cần và căn cứ không quân Ukraine trong vùng cách tiền tuyến 20-200km, nhìn chung phụ thuộc vào Starlink.

Ukraine có thể đã tạm thời giảm bớt áp lực từ các cuộc tập kích UAV tầm sâu, giúp họ tập trung lực lượng, nhưng họ vẫn phải đối mặt với UAV hoạt động ngay trên tiền tuyến. Ít nhất một xe M-1 có giáp “nhím” đã bị làm tê liệt rồi trúng đòn bởi ít nhất một UAV FPV của Nga.

Dù chịu tổn thất, Ukraine được cho là vẫn đang tiến công qua một số ngôi làng quanh Huliaipole. Các bước tiến được xác nhận của Ukraine hiện vẫn còn khiêm tốn. Mặc dù vậy, Ukraine đã ngăn được đà tiến của Nga, để làm giảm rủi ro Moscow tiến sâu hơn. Rủi ro lớn nhất của đợt tấn công hiện tại là việc Ukraine vốn đã thiếu lực lượng dự bị, nên các đơn vị mới cho mặt trận này phải được rút từ nơi khác.

Điều đó đồng nghĩa với việc một số chỉ huy Ukraine ở các khu vực phía bắc hiện có ít binh lực và phương tiện hơn để phòng thủ.

Các vị trí của Ukraine phía bắc Pokrovsk có thể đặc biệt dễ bị tổn thương, nhất là khi một phần hoặc toàn bộ Trung đoàn tấn công 425 đang dồn lực quanh Huliaipole. Nhà phân tích Rob Lee cảnh báo: “Lực lượng Nga tiếp tục tập trung ở phía bắc Pokrovsk".