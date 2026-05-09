Ukraine cạn kiệt tên lửa phòng không trước làn sóng tấn công của Nga

Ukraine cạn kiệt tên lửa phòng không (Ảnh minh họa: Pravda).

"Hiện nay, các bệ phóng được biên chế cho một số đơn vị và khẩu đội đang ở trong tình trạng trống rỗng một nửa, nói một cách nhẹ nhàng là như vậy. Họ chỉ còn một số lượng tên lửa hạn chế", hãng tin Ukrinform dẫn lời người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ihnat ngày 8/5 cho biết.

Ukraine đã sử dụng công nghệ tự phát triển trong nước để bắn hạ các máy bay không người lái tầm xa của Nga, bao gồm máy bay không người lái đánh chặn, các đơn vị pháo di động và tác chiến điện tử. Tuy nhiên, đối với việc đánh chặn tên lửa, nước này vẫn phụ thuộc nặng nề vào các hệ thống phòng không của nước ngoài.

Trong hơn 4 năm xung đột, Ukraine đã phải đối mặt với việc các đồng minh chậm trễ bàn giao các hệ thống phòng không. Khi các hệ thống này cũng đang được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến của Mỹ và Israel tại Iran, Ukraine càng chịu áp lực lớn hơn về nguồn cung.

"Hiện nay chúng tôi đang rơi vào tình trạng thiếu hụt tên lửa do một số vấn đề về cung ứng", ông Ihnat nói.

Ông cho biết thêm, Ukraine đã phải yêu cầu các đồng minh cung cấp số lượng ít, chỉ từ 5 đến 10 tên lửa mỗi lần cho các hệ thống như NASAMS và IRIS-T.