UAV Ukraine tấn công làm gián đoạn hoạt động 13 sân bay của Nga

Tòa nhà cao tầng tại Moscow bị hư hại sau vụ tấn công UAV của Ukraine hôm 4/5 (Ảnh: Reuters).

Theo thông tin của Bộ Giao thông vận tải, các vụ tấn công của Ukraine nhắm vào tòa nhà hành chính của chi nhánh Cơ quan Điều phối Hàng không miền Nam Nga, đồng thời khiến 13 sân bay trên khắp miền Nam nước này bị gián đoạn hoạt động.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố lực lượng phòng không trực chiến đã đánh chặn 264 UAV của Ukraine đồng thời khẳng định, binh sĩ nước này đang "đáp trả tương xứng".

Hiệp hội Các hãng lữ hành Nga (ATOR) cho biết tính đến 10h, hơn 80 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy ở miền Nam đất nước.

"Ít nhất 14.000 hành khách đang chờ khởi hành, chủ yếu là các chuyến bay nội địa. Sochi là nơi có tình hình khó khăn nhất, khi các biện pháp hạn chế mới đã khiến tình trạng gián đoạn lịch trình nghiêm trọng trong 2 ngày qua trở nên tồi tệ hơn", ATOR thông tin.

Hoạt động tại trung tâm kiểm soát không lưu khu vực ở Rostov-on-Don, nơi quản lý giao thông hàng không trên khắp miền Nam nước Nga, đã tạm thời được điều chỉnh sau vụ tấn công.

Tất cả nhân viên tại cơ sở đều an toàn trong khi các chuyên gia đang đánh giá tình trạng hoạt động của thiết bị, tuyên bố cho biết thêm.

Bộ và Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang đang phối hợp với các hãng hàng không và sân bay để điều chỉnh lịch trình bay và sửa đổi các thủ tục quản lý giao thông hàng không trong khu vực.

Vụ tấn công của Kiev xảy ra sau khi Moscow tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương với Ukraine trong 2 ngày 8-9/5, trùng thời điểm Nga tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng thường niên ở Quảng trường Đỏ.

Đáp lại, Ukraine chưa bao giờ nói sẽ chấp nhận lời kêu gọi của Nga, đồng thời cáo buộc Moscow chỉ muốn ngừng giao tranh để có thể tổ chức duyệt binh.