Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/5 thông báo trên mạng xã hội rằng sẽ có một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày giữa Nga và Ukraine từ ngày 9/5 đến ngày 11/5.

Ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ bao gồm đình chỉ tất cả hoạt động quân sự trực tiếp, đồng thời thực hiện một cuộc trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi quốc gia.

"Hy vọng rằng đây là bước khởi đầu cho sự kết thúc của một cuộc chiến rất dài, đẫm máu và đầy cam go", ông nói và cho biết thêm rằng đang có tiến triển liên tục trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận, Nga đã đồng ý ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Ukraine đến ngày 11/5 và thực hiện một cuộc trao đổi 1.000 lấy 1.000 tù binh.

"Theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi xác nhận sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine là có thể chấp nhận được đối với phía Nga", ông nói với các phóng viên.

Ông cho biết thêm, các điện đàm qua lại giữa Nga và Mỹ cũng như sự tương tác của Washington với Kiev đã giúp đạt được một thỏa thuận về lệnh đình chiến 3 ngày.

Nhà ngoại giao này lưu ý, thỏa thuận trên đã phát triển các ý tưởng được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận đã nhận được yêu cầu về lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày và trao đổi tù binh. Ông cho biết Ukraine đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc trao đổi và sẽ tuân thủ "nguyên tắc có đi có lại", ưu tiên việc đưa các tù binh trở về hơn là các cuộc tập kích vào Moscow.

"Quảng trường Đỏ ít quan trọng đối với chúng tôi hơn là mạng sống của những tù binh Ukraine, những người có thể được trở về nhà", ông nói.

Sau đó, ông Zelensky đã ban hành một tuyên bố chính thức cam kết Ukraine sẽ không tấn công Quảng trường Đỏ trong thời gian Nga tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow.

"Trong suốt thời gian diễn ra lễ duyệt binh, khu vực Quảng trường Đỏ sẽ được loại trừ khỏi kế hoạch sử dụng vũ khí của Ukraine", bản tuyên bố viết. Văn bản này cũng bao gồm tọa độ chính xác của Quảng trường Đỏ tại Moscow.

Bản tuyên bố không đề cập đến việc ngừng bắn đối với các cuộc tấn công ở những nơi khác trên lãnh thổ Nga.

Một quan chức từ Văn phòng Tổng thống Ukraine nói với các phóng viên, Ukraine sẽ hành động một cách tương xứng, duy trì thỏa thuận đình chiến nếu Moscow cũng làm điều tương tự.

Nga đã công bố một lệnh ngừng bắn từ ngày 8/5 đến hết ngày 9/5, trước và trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít trong Thế chiến II và một cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Ukraine cũng đã công bố đề xuất của riêng mình về một lệnh ngừng bắn không xác định thời hạn bắt đầu vào 0h ngày 6/5, đồng thời thúc giục Nga đáp lại.