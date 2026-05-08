Nga bắt đầu tạm ngừng bắn, ra điều kiện nối lại đàm phán 3 bên về Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov (Ảnh: TASS).

Nga bắt đầu ngừng bắn 2 ngày

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày (8-9/5) trước và trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng bắt đầu có hiệu lực.

Trong giai đoạn này, các lực lượng Nga sẽ chấm dứt mọi hoạt động trên tiền tuyến, cũng như tạm dừng các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời thúc giục Ukraine hành động tương tự.

Moscow đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm phá hoại các hoạt động kỷ niệm tại Moscow, hay vi phạm lệnh đình chiến trên thực địa hoặc thực hiện các cuộc tấn công ngoài tiền tuyến sẽ dẫn đến một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cũng lặp lại lời kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài sơ tán khỏi thủ đô Ukraine trước một cuộc tấn công đáp trả tiềm tàng.

"Chúng tôi một lần nữa thúc giục người dân tại Kiev và nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài rời khỏi thành phố một cách kịp thời", tuyên bố cho biết thêm.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Ukraine có thực sự tuân thủ lệnh đình chiến do Moscow đưa ra hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban đầu đã gọi lệnh ngừng bắn hai ngày này là "bất công" và khẳng định "không ai chính thức đề xuất bất cứ điều gì" với Kiev. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông đã công bố một lệnh đình chiến của riêng Ukraine bắt đầu từ nửa đêm ngày 5/5 sang ngày 6/5, song Moscow không phản hồi công khai về đề xuất này.

Mặc dù các báo cáo truyền thông chỉ ra rằng giao tranh và các cuộc tấn công tầm xa từ cả hai phía đã giảm bớt phần nào sau các thông báo, giới lãnh đạo Ukraine và Nga vẫn phàn nàn về các cuộc tấn công tiếp diễn.

Nga ra điều kiện nối lại đàm phán

Khi cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5, giới chức Nga tiếp tục để ngỏ giải quyết chiến sự thông qua biện pháp đàm phán, ngoại giao.

Các cuộc đàm phán, bao gồm cả 2 bên và 3 bên, đến nay vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể.

Phát biểu với các phóng viên hôm 7/5, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận, các cuộc tiếp xúc do Mỹ làm trung gian với Ukraine đã rơi vào bế tắc sau cuộc họp gần nhất được tổ chức tại Geneva vào tháng 2. Kể từ đó, "Mỹ đã bị cuốn vào một vấn đề khác nghiêm trọng hơn", ông Ushakov ám chỉ đến cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông.

Ông Ushakov cho biết, Moscow thấy không có ý nghĩa gì trong việc tiếp tục các cuộc tiếp xúc 3 bên với Ukraine và Mỹ cho đến khi Kiev thực hiện "một bước đi nghiêm túc".

"Mọi người, bao gồm cả các nhà đàm phán Ukraine, đều hiểu rằng Kiev hiện nay chỉ cần thực hiện một bước đi nghiêm túc, sau đó, thứ nhất, hành động quân sự sẽ chấm dứt, và thứ hai, triển vọng cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về một giải pháp dài hạn hơn cho vấn đề này sẽ mở ra", ông Ushakov nhấn mạnh.

Ông Ushakov không nêu đích danh bước đi đó, nhưng ông có khả năng đang đề cập đến yêu cầu Ukraine phải rút hết quân khỏi các khu vực ở Donbass vẫn do Ukraine kiểm soát.

Tình trạng của Donbass, miền Đông Ukraine, vẫn là một trong những trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán hòa bình, khi cả Moscow và Kiev đều duy trì các lập trường đối lập về vấn đề này. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi khu vực này là một bước thiết yếu để đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài và mở đường cho các cuộc thảo luận sâu hơn về một sự dàn xếp bền vững.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần từ chối nhượng bộ bất kỳ vùng lãnh thổ nào và khẳng định rằng việc giành lại các khu vực đã sáp nhập vào Nga vẫn là một trong những mục tiêu cuối cùng của họ.

Vào tháng 3, Tổng thống Zelensky cáo buộc Washington đã gây sức ép buộc Kiev phải chấp nhận các điều khoản của Moscow, với cáo buộc rằng đề nghị đảm bảo an ninh cho Ukraine bị ràng buộc bởi điều kiện Kiev phải nhượng lại toàn bộ lãnh thổ tranh chấp ở Donbass cho Nga. Washington sau đó đã bác bỏ những cáo buộc này.