Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn quyết liệt hơn (Ảnh minh họa: Le Monde).

Ông Zelensky: Mối đe dọa về cuộc tấn công quy mô lớn vẫn còn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, khả năng Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine vẫn còn, mặc dù các đối tác đã thảo luận vấn đề này với Moscow, Ukrainska Pravda đưa tin.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Điều quan trọng là phải luôn cảnh giác với bất kỳ mối đe dọa nào, kể cả còi báo động không kích, ngay cả ngày hôm nay. Thông tin tình báo về khả năng một cuộc tấn công quy mô lớn vẫn còn. Chúng tôi biết các đối tác của chúng tôi đã thảo luận với phía Moscow về điều này.... Hãy chắc chắn bảo vệ tính mạng - ứng phó với các mối nguy hiểm".

Ông Zelensky lưu ý rằng hệ thống phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và không quân chiến đấu của Ukraine "đã sẵn sàng nhất có thể, với nguồn cung cấp hiện có".

"Tỷ lệ UAV Geran (Shahed) bị quân đội chúng ta bắn hạ luôn ở mức trên 90% (90-93%). Về tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, chúng tôi đang làm việc với tất cả các đối tác để đảm bảo đóng góp mới cho chương trình PURL, và chúng tôi đang tìm kiếm các cách khác để có được tên lửa", Tổng thống nói thêm.

Trước đó, ngày 29/5, ông Zelensky cảnh báo rằng có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới.

Bộ Quốc phòng Ukraine kêu gọi người dân không nên phớt lờ còi báo động không kích vào cuối tuần, nhấn mạnh sự cần thiết phải đặc biệt chú ý đến các tín hiệu an ninh ở Kiev.

Nga chỉ còn cách Orekhov khoảng 10km

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tiến hành tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu của Nga bao gồm sân bay Taganrog, phá hủy máy bay và hệ thống tên lửa Iskander.

UAV Ukraine tập kích kho nhiên liệu của Nga ở tỉnh Rostov gây cháy lớn (Video: Euromaidan Press).

Cơ sở hạ tầng nhiên liệu ở Feodosia (Crimea) bị UAV tấn công gây thiếu xăng trên toàn bán đảo khiến chính quyền địa phương phải giới hạn cung cấp nhiên liệu xuống mức 20 lít/người/ngày. Đồng thời, việc Ukraine đánh phá ác liệt khiến khủng hoảng nhiên liệu leo ​​thang ở các vùng Crimea, Kherson và Zaporizhia.

Ukraine tiến hành hàng loạt đòn tập kích bằng UAV gây ra khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng đối với Nga ở Crimea và một số khu vực thuộc mặt trận phía nam (Ảnh: Military Summary).

Quân đội Nga (RFAF) đáp trả bằng 297 UAV, tấn công các kho dầu ở vùng Rivne nhằm cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần ở Tây Bắc Ukraine. Dự kiến trong 24-48 giờ tới, Moscow sẽ tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn mới.

Trên thực địa, lực lượng Moscow hiện chỉ còn cách Orekhov chừng 10km, mặt trận Zaporizhia nóng lên từng giờ.

Lực lượng Kiev có dấu hiệu sụp đổ ở Konstantinovka, một số chuyên gia cho rằng quân đội Nga có khả năng chiếm được thành phố trong vòng 2 tuần tới. RFAF đã phá hủy một số cây cầu gần Oleksandro-Shultyne nhằm ngăn chặn đối phương rút lui hoặc tăng viện từ Druzhkivka.

Sau khi cản phá thành công chiến dịch phản công của Ukraine, quân đội Nga phát triển về phía Orekhov và họ chỉ còn cách thành phố chiến lược này khoảng 10km (Ảnh: Military Summary).

Ukraine không ngăn được bước tiến của Nga ở cánh đông Zaporizhia

Theo kênh Rybar, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở sườn phía bắc của cánh đông Zaporizhia. Cả hai bên đều đang sử dụng chiến thuật nhóm nhỏ. Sau khi thiết lập hậu cần và trải qua một thời gian tương đối yên tĩnh trong tháng 4, quân đội Nga lại hoạt động tích cực và đang cố gắng xâm nhập khu vực giữa sông Verkhnyaya Tersa và Gaichur.

Ở phía bắc, đã xuất hiện bằng chứng về sự hiện diện của các đơn vị Kiev ở ngoại ô Ternovate. Vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng liệu đây là các nhóm xâm nhập hay kết quả của một cuộc phản công bằng xe bọc thép. Tuyến đường của họ đến ngoại ô làng cũng chưa được biết. Một vị trí Ukraine đã bị UAV tập kích từ một trong những đơn vị không người lái của Nga mới thành lập.

Trên tuyến Rozhdestvenskoye - Vozdvizhevka - Verkhnyaya Tersa, các nhóm bộ binh nhỏ tiếp tục giao tranh. Tại đây, lực lượng Moscow phải khóa chặt một số điểm kháng cự xuất hiện ở các khu vực dân cư, nắn thẳng chiến tuyến và tiếp tục phát triển về phía tây.

Ở sườn phía nam, gần Huliaipole, RFAF đang mở rộng vùng kiểm soát với những thành công cục bộ dọc theo tuyến Volshebnoye - Lugovskoye. Tại đó, lính xung kích Nga tiến sâu tới 2km ở một số khu vực và đang vòng qua làng Belogorye.

Như vậy, lực lượng Moscow đang tạo một đường vòng quanh Malaya Tokmachka từ phía bắc. Những thành công tiếp theo trong khu vực này sẽ cho phép họ đánh bọc sườn các tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine từ phía sau, đơn giản hóa việc giải tỏa sau đó.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng tốc độ tiến công của Nga có thể bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác bởi vấn đề hậu cần do các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine vào những huyết mạch hậu cần ở mặt trận phía Nam gây ra.

Quân đội Nga giành lại thế chủ động ở cánh đông Zaporizhia, phát huy thắng lợi để giành thêm nhiều vị trí mới (Ảnh; Rybar).

Cùng chung quan điểm với Rybar, kênh AMK Mapping xác nhận, quân đội Nga đã tăng cường tấn công ở Omelnyk và Orekhov thuộc vùng Zaporizhia, đạt được những tiến bộ đáng kể trong 2 tuần qua, trong khi lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công hạn chế. Tổng cộng, có 44,32km² nghiêng về phía Nga và Ukraine chỉ giành lại được 2,6km².

Ở phía tây nam, lực lượng Kiev đã tiến công vào Mala Tokmachka, giải tỏa phần lớn khu vực phía đông còn lại của ngôi làng và đẩy lùi đối phương.

Về phía đông, lực lượng Moscow phát triển về phía tây, song song với tuyến phòng thủ của Ukraine thời kỳ năm 2022. Họ đã chiếm được một số vị trí rừng phía bắc Luhivske và đang tiến sâu hơn về phía tây tới các cứ điểm phía bắc Bilohirya.

Ngoài ra, RFAF đã chiếm được những vùng đất rộng lớn ở phía nam Charivne trước khi hoàn thành việc chiếm giữ ngôi làng. Từ đó, họ đang tiến hành các cuộc xâm nhập sâu qua chuỗi cứ điểm phía tây Charivne và xuyên qua các khu rừng về phía tây nam, dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của pháo binh và bom lượn KAB.

Về phía đông bắc, lực lượng Moscow đột phá dọc theo các khu rừng phía đông bắc Charivne và đang cố gắng chiếm giữ một số cứ điểm phía bắc ngôi làng. Đồng thời, nhiều nhóm xung kích khác đã xâm nhập phần tây nam Huliapilske sau khi chiếm được các vị trí dọc theo khe núi phía nam.

Về phía đông, hoạt động tấn công của RFAF vào Huliaipilske giảm cường độ, khi họ tập trung vào việc quét sạch các vị trí còn lại của Ukraine trên những cánh đồng phía đông nam ngôi làng, tiếp tục phát triển dọc theo đường cao tốc, và phần còn lại của mũi nhọn phía tây nam Zaliznychne đã được giải tỏa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 30/5. Trong đó, lực lượng Moscow đột kích mãnh liệt, buộc đối phương phải rút quân (Ảnh: AMK Mapping).

Thêm vào đó, quân đội Nga củng cố vị trí ở các khu rừng phía tây Zaliznychne, và bắt đầu tấn công nhiều cứ điểm của đối phương ở phía đông bắc Huliaipilske, cùng với đó một số cuộc xâm nhập tiếp tục diễn ra về phía ngoại ô phía bắc của Huliaipilske từ Hirke.

Về phía bắc, lực lượng Moscow đã bảo đảm an toàn các khu rừng phía nam Verkhnya Tersa, sử dụng chúng để đột kích vào ngôi làng. Sau những trận chiến ác liệt, họ đã chiếm được các khu vực phía tây và trung tâm khu định cư, và đang cố gắng tiến sâu hơn về phía tây theo hướng Kopani.

Trong khi đó, lực lượng Kiev đã tái chiếm một số vị trí dọc theo các hàng cây chắn gió đường sắt phía tây bắc Krynychne và đang giao tranh giành quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía tây Tsvitkove, khu vực mà quân đội Nga đang cố gắng tái chiếm.

Lực lượng Moscow cũng đã đẩy lùi được Ukraine khỏi các con phố ở rìa tây bắc Huliaipole, buộc những tay súng AFU còn lại phải rút lui về Zalizhnychne.

Xa hơn về phía bắc, RFAF tiến về phía bắc Tsvitkove, thiết lập quyền kiểm soát một đoạn lớn đường sắt và các hàng cây ở phía đông, trước khi tấn công làng Vozdvyzhivka. Họ đã thiết lập được vị trí ở phần cực đông của khu định cư và đang tiến sâu vào vùng ngoại ô phía tây.

Các trận chiến ác liệt cũng tiếp diễn trên những con phố phía bắc làng. Đồng thời, các cuộc tấn công quy mô lớn đang diễn ra xuyên qua các khu rừng phía nam làng, với binh sĩ Nga xâm nhập tiến đến vùng ngoại ô phía đông Rivne.

Đụng độ cũng tiếp diễn ở các đoạn còn lại của tuyến đường sắt phía đông Vozdvyzhivka. Trong khi đó, lực lượng Moscow đã giải tỏa được một phần khu vực bị Ukraine bao vây phía đông Varvarivka và đang giao tranh ở khu vực trung tâm Dobropillya.

Nga gặp nhiều khó khăn ở mặt trận phía nam

Quân đội Ukraine đang mở rộng danh sách mục tiêu, tiếp tục khai thác ưu thế trên không ở độ cao thấp để cô lập bán đảo Crimea và các vùng Zaporizhia, Kherson. Ngày càng có nhiều bằng chứng về những vụ tấn công không chỉ vào đường cao tốc mà còn vào các trạm xăng.

Một số trạm xăng ở Crimea hết hàng, trong khi những trạm khác chỉ bán tối đa 20 lít, đã ghi nhận tình trạng xếp hàng dài từ đêm hôm trước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động dân sự trên bán đảo mà còn tác động tiêu cực đến khả năng chiến đấu của quân đội Nga.

Chính quyền địa phương ngày càng kêu gọi hạn chế việc đi lại của người dân dọc theo các đường cao tốc, điều này rõ ràng cho thấy tình hình đang xấu đi. Hơn nữa, việc Ukraine rải mìn từ xa trên tuyến đường Taganrog - Mariupol - Melitopol - Crimea gần đây đã bắt đầu bằng cách sử dụng UAV. Vào ngày 29/5, có báo cáo về một tài xế xe tải bị thiệt mạng, và các quả mìn mới tiếp tục được phát hiện.

Khi các trạm xăng và bể chứa bị vô hiệu hóa, việc duy trì tuyến đường dài như vậy sẽ ngày càng trở nên khó khăn.

Trong bối cảnh này, lực lượng Kiev đang ngày càng tích cực hoạt động dọc theo tuyến tiếp xúc. Các cuộc tấn công của họ vẫn tiếp tục được ghi nhận gần Stepnogorsk ở cánh tây Zaporizhia, cũng như gần Novodanilovka và Mala Tokmachka. Ở cánh đông Zaporizhia và Dnipropetrovsk, AFU đang cố gắng tái chiếm các vị trí đã mất, quy mô tấn công này ngày càng gia tăng song song các cuộc tập kích vào hệ thống hậu cần của RFAF.

Song song với việc đánh phá huyết mạch hậu cần và hạ tầng nhiên liệu, lực lượng Ukraine tiến hành phản công lớn ở cánh tây Zaporizhia, gây nhiều khó khăn cho quân đội Nga (Ảnh: Rybar).

Ukraine bên bờ vực thất thủ Konstantinovka

Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá và xâm nhập sâu vào trong và xung quanh Konstantinovka khiến tình hình đối với quân đội Ukraine mỗi lúc một xấu đi, kênh AMK Mapping cho hay. Một số chuyên gia nhận định, Ukraine có thể thất thủ tại thành phố này trong 2 tuần nữa.

Ở phía tây, RFAF tăng cường tấn công ở khu vực Stepanivka, nơi họ đang giao tranh giành quyền kiểm soát phần phía bắc ngôi làng và các tuyến đường phía đông dẫn đến Dovha Balka.

Ở phía đông, lực lượng Moscow củng cố vị trí ở phía bắc Berestok, tập trung tại một số vị trí rừng dọc cao tốc. Từ đó, họ đang xâm nhập với số lượng lớn vào khu vực tư nhân và khu công nghiệp phía nam, trong khi các cuộc oanh tạc dữ dội nhắm vào các vị trí của Ukraine ở vùng ngoại ô phía tây nam.

Ngoài ra, binh sĩ Nga đang di chuyển từ Illinivka, tiến vào các khu nhà cao tầng phía tây nam và khu vực tư nhân phía tây, trước khi di chuyển về phía đông qua trung tâm thành phố lịch sử, vượt qua sông Kryvyi Torets và vào nhà máy hóa chất, cũng như phát triển về phía bắc vào khu vực tư nhân phía tây bắc thành phố.

Về phía đông, RFAF tăng cường tấn công ở phía đông - đông nam Konstantinovka và đang cố gắng chiếm lại khu vực nhà ga xe lửa. Thêm vào đó, họ tiếp tục xâm nhập về phía tây - tây nam qua các vùng ngoại ô phía bắc, tiến gần đến trung tâm thành phố, trong khi các lực lượng khác di chuyển qua Novodmytrivka vào Molocharka lân cận.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ở Konstantinovka đang đi đến hồi kết khi lực lượng Moscow "tràn ngập" thành phố từ nhiều hướng (Ảnh: AMK Mapping)

Các cuộc xâm nhập sâu này trở nên dễ dàng hơn sau khi quân đội Ukraine buộc phải rút những đơn vị điều khiển UAV còn lại khỏi Konstantinovka.

Về phía đông bắc, RFAF tiếp tục tấn công ở các quận phía tây và tây nam Chasov Yar, nơi họ vẫn đang cố gắng đánh bật lực lượng Kiev khỏi thành phố.

Hoạt động tấn công dữ dội diễn ra sau khi được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng pháo phản lực và súng máy hạng nặng đang diễn ra trong các khu rừng phía tây nam Chasov Yar, cũng như trên tuyến đường sắt phía tây thành phố theo hướng Chervone, Podilske, Mykolaivka và Stinky, với mục tiêu rõ ràng là tiến đến Novodmytrivka để cắt đứt lực lượng đồn trú của Ukraine ở phía tây Chasov Yar.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các tuyến đường phía đông dẫn đến Virolyubivka. Trong ngày qua, có 0,91km² nghiêng về phía Nga.

Ukraine phản công, giành lại nhiều lãnh thổ ở Donetsk - Dnipropetrovsk

Lực lượng Kiev đã phát động một loạt các cuộc phản công phối hợp gần biên giới hành chính giữa 2 tỉnh Donetsk - Dnipropetrovsk kể từ giữa tháng 4, giành lại 22,8km², các hoạt động tấn công cường độ thấp của Nga vẫn tiếp diễn để có thêm 5,48km².

Ở phía bắc, AFU đã tái chiếm các khu rừng phía tây Ivanivka, bảo đảm an toàn một đoạn bờ bắc sông Vovcha. Đồng thời, họ tiến về phía nam sông Vovcha, tái chiếm thêm các vị trí rừng.

Ở phía nam, lực lượng Kiev đã giải tỏa phần phía đông Andriivka-Klevtsove và tái chiếm một số vị trí rừng phía đông ngôi làng. Từ đó, họ bắt đầu thực hiện xâm nhập quy mô lớn vào các làng Zelenyi Hai, Tolstoi và Novokhatske. Hơn nữa, họ tiến về phía đông nam dọc theo quốc lộ, tái chiếm các vị trí ở đó và tiến vào phần phía bắc Piddubne, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở trung tâm ngôi làng.

Ukraine phản công ác liệt ở khu vực biên giới hành chính giữa Donetsk và Dnipropetrovsk, tái chiếm nhiều vị trí, quân đội Nga chỉ giành được một số bước tiến nhỏ (Ảnh: Ảnh: AMK Mapping).

Xa hơn về phía nam, quân đội Ukraine đã tái chiếm một số khu rừng khác nhau phía đông nam Andriivka-Klevstove. Trong khi đó, lực lượng Moscow đã đẩy lùi các nhóm xâm nhập Ukraine ra khỏi Voskresenka, thiết lập lại quyền kiểm soát hoàn toàn đối với ngôi làng, và tái chiếm một số vị trí rừng ở phía bắc.

RFAF cũng tiếp tục xâm nhập về phía bắc Oleksandrohrad hướng tới bờ đông sông Vovcha. Lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công ở Novoselivka và Sichneve, làm gia tăng vùng xám ở Sichneve.