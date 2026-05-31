Ukraine lập "trận địa mai phục" dọc tuyến đường huyết mạch của Nga

Ukraine tăng cường tập kích tuyến đường hậu cần của Nga (Ảnh: Forbes).

Chiến dịch tấn công hậu cần của Ukraine nhằm vào Nga đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Ngoài việc tập kích xe tải, kho nhiên liệu và các đoàn xe tiếp tế, UAV Ukraine được cho là còn thả mìn dọc theo các tuyến đường hậu cần trọng yếu, buộc quân đội Nga phải đối phó với các mối đe dọa cả từ trên không lẫn trên mặt đường.

Các nguồn tin Nga cho biết UAV Ukraine đã rải mìn trên một số đoạn của hành lang trên bộ nối Nga với Crimea, đặc biệt là khu vực quanh tuyến cao tốc Mariupol - Melitopol. Sau các cuộc tấn công mới bằng UAV Hornet và những vụ rải mìn phân tán bị nghi ngờ trên tuyến M-14 từ Mariupol về phía Chongar, giới chức đã đóng cửa một phần tuyến đường và chuyển hướng xe tải hạng nặng đang di chuyển tới Crimea.

Thay vì chỉ nhằm từng phương tiện riêng lẻ, mục tiêu hiện nay ngày càng tập trung vào việc làm gián đoạn dòng chảy tiếp tế ra tiền tuyến. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov mô tả nỗ lực này là một chiến dịch "phong tỏa hậu cần" đối với quân đội Nga, đồng thời cho biết Ukraine đang mở rộng các đòn tấn công tầm trung vào khu vực hậu phương của lực lượng Moscow.

Có dấu hiệu cho thấy chiến thuật này không chỉ được áp dụng trên tuyến M-14. Ngày 29/5, Volodymyr Saldo, người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kherson, cho biết một UAV đã thả mìn xuống mặt đường và lề đường trên tuyến R-280 "Novorossiya" gần ranh giới giữa Kherson và Zaporizhia.

Theo báo cáo, một xe tải KamAZ đã bị phá hủy, nhiều phương tiện khác bị hư hại và một phần tuyến đường phải đóng cửa. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Saldo tạm thời hạn chế lưu thông hàng hóa trên cùng tuyến đường này sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào xe bồn chở nhiên liệu và xe tải đang di chuyển về phía Crimea.

Hoạt động rải mìn này đặc biệt đáng chú ý vì tuyến M-14 giữa Mariupol và Melitopol nằm cách tiền tuyến khoảng 100-150km. Điều đó có nghĩa Ukraine nhiều khả năng phải sử dụng UAV cánh bằng hoặc các hệ thống tầm xa khác để triển khai mìn tại đây.

Theo Roy Gardiner, một nhà phân tích nguồn mở, các thiết bị được in 3D này sử dụng ngòi nổ cảm biến chuyển động hoặc có thể là ngòi nổ từ tính, đồng thời mang lượng thuốc nổ đủ để khiến phương tiện mất khả năng hoạt động.

Những quả mìn này không nhất thiết phải phá hủy hoàn toàn phương tiện. Một chiếc xe tải bị vô hiệu hóa có thể chặn cả tuyến đường, gây ùn tắc và khiến các phương tiện bị mắc kẹt trở thành mục tiêu dễ bị UAV tấn công.

"Điều này sẽ làm gia tăng thêm áp lực đối với hệ thống hậu cần của Nga và buộc họ phải liên tục triển khai các hoạt động rà phá mìn", ông Gardiner nhận định.

Chiến thuật này dường như là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Ukraine nhằm vào các tuyến tiếp vận của Nga. Các tài xế Nga hiện đã phải đối mặt với UAV FPV phục kích, UAV tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo và các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống phòng không bảo vệ những tuyến đường trọng yếu. Nếu hoạt động rải mìn bằng UAV được mở rộng, họ sẽ còn phải đối mặt với nguy cơ thường trực từ những quả mìn dưới mặt đường.

Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả những quả mìn nhỏ được rải dọc các tuyến đường cao tốc trọng yếu cũng có thể liên tục làm gián đoạn giao thông do phải tiến hành kiểm tra và rà phá.

Không giống như các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử chỉ nhắm vào từng phương tiện riêng lẻ, hoạt động rải mìn có thể ảnh hưởng tới mọi phương tiện sử dụng tuyến đường đó. Chỉ một đợt rải mìn cũng có thể khiến cả tuyến cao tốc phải ngừng hoạt động tạm thời.

Đối với một quân đội phụ thuộc vào các tuyến tiếp vận dài, việc làm chậm quá trình vận chuyển đôi khi có giá trị không kém việc phá hủy phương tiện.

Việc sử dụng UAV để rải mìn không phải là chiến thuật mới. Cả Nga và Ukraine đều đã dùng UAV để triển khai bãi mìn từ xa trong nhiều năm qua.

Oleksandr Shatrovsky, một điều khiển viên UAV thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 60 của Ukraine, cho biết công nghệ hiện nay đã cho phép mở rộng quy mô các hoạt động như vậy.

Nga cuối cùng có thể thích nghi với mối đe dọa này. Chuyên gia Gardiner cho biết lực lượng Nga có thể mở rộng hệ thống lưới che phía trên các tuyến đường dễ bị tấn công, tương tự các "đường hầm chống UAV" đã xuất hiện gần tiền tuyến. Tuy nhiên, việc triển khai biện pháp bảo vệ như vậy trên hàng trăm km đường cao tốc sẽ là nhiệm vụ phức tạp hơn rất nhiều.