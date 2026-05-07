Nga cảnh báo nhắm vào trung tâm ra quyết định của Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6/5 cho biết Moscow đã gửi công hàm chính thức cảnh báo tất cả các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế về một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn tiềm tàng vào Kiev.

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời hối thúc họ rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức.

"Bộ Ngoại giao Nga khẩn thiết kêu gọi chính phủ các nước, lãnh đạo các tổ chức hãy xem xét tuyên bố này với sự nghiêm túc cao nhất và đảm bảo việc sơ tán kịp thời khỏi Kiev đối với nhân viên của các phái đoàn ngoại giao và các phái đoàn khác, cũng như thường dân, trước cuộc tấn công trả đũa tất yếu của Nga vào Kiev, bao gồm cả các trung tâm ra quyết định", bản công hàm viết.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày vào ngày 8/5 và 9/5 để kỷ niệm 81 năm ngày kết thúc Thế chiến II. Nga hối thúc Ukraine làm điều tương tự.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Kiev có thực sự lắng nghe lời kêu gọi của Moscow và tuân thủ lệnh ngừng bắn ngày 8/5 và 9/5 hay không.

Trong khi đó, Ukraine đơn phương thông báo lệnh ngừng bắn từ 0h ngày 6/5. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói thêm rằng Kiev sẽ "hành động tương xứng" với các hành động của Moscow.

Nga không đưa ra phản hồi chính thức nào đối với thông báo của ông Zelensky. Trong khi các báo cáo truyền thông chỉ ra rằng cường độ của các cuộc tấn công tầm xa do cả 2 bên thực hiện đã giảm đi phần nào, các hành động thù địch vẫn tiếp diễn.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh: "Ukraine sẵn sàng hành động vì hòa bình. Ukraine tìm cách chấm dứt cuộc chiến này một cách có phẩm giá”.

Ông cũng khẳng định Nga đã nhận được đề xuất ngừng bắn từ phía Ukraine.

"Nga đã nhận được từ chúng tôi một đề xuất rõ ràng về việc ngừng bắn và thực hiện ngoại giao, và họ biết cách liên lạc với Ukraine hoặc các đối tác của chúng tôi để điều phối các chi tiết", ông nói.

Mặt khác, ông cáo buộc Nga tiếp tục hoạt động tấn công trên khắp các khu vực khác nhau của Ukraine bất chấp tuyên bố ngừng bắn của Kiev.

Tổng thống Zelensky cũng cho rằng cho biết Nga đang chuẩn bị triển khai một đợt tấn công khác vào cuối mùa hè này.

Ông nói, Ukraine đang thúc giục các đồng minh phương Tây đẩy nhanh việc bàn giao các hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn.

Ukraine đặc biệt quan tâm đến việc mua thêm các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, vốn vẫn là loại vũ khí duy nhất được sản xuất rộng rãi có khả năng đánh chặn hiệu quả tên lửa đạn đạo của Nga.