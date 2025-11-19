Tỷ phú Musk dự tiếc tối với Tổng thống Trump sau tin đồn rạn nứt

Tỷ phú Elon Musk tham dự bữa tối do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì để tiếp đón Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng vào ngày 18/11 (Ảnh: Reuters).

Tỷ phú Elon Musk đã tham dự bữa tiệc tối cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng vào ngày 18/11. Đây là lần xuất hiện chung thứ hai của ông Musk và ông Trump trước công chúng kể từ sau cuộc tranh cãi gay gắt hồi đầu năm nay.

Sự tham dự của tỷ phú Musk có thể cho thấy dấu hiệu hòa giải trong mối quan hệ đầy sóng gió giữa giám đốc điều hành Tesla và Tổng thống Mỹ.

Tỷ phú Musk từng được coi là trợ lý thân cận của Tổng thống Trump. Nhà sáng lập Tesla và SpaceX đã chi hàng trăm triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump.

Ông Musk đã trở thành cố vấn thân cận cho chính quyền của Tổng thống Trump vào đầu năm nay. Ông được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ và giám sát việc cắt giảm ngân sách liên bang và việc làm.

Tuy nhiên, hai bên nhanh chóng bất đồng quan điểm. Vị tỷ phú công nghệ đã lên mạng xã hội chỉ trích dự luật thuế và chi tiêu khổng lồ của ông chủ Nhà Trắng, đồng thời tuyên bố ý định thành lập một đảng chính trị mới.

Là người có quốc tịch Mỹ nhưng sinh ra ở nước ngoài, ông Musk không thể tranh cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông có thể tài trợ cho các ứng cử viên khác ra tranh cử tổng thống, điều mà ông có thể làm với một đảng thứ ba.

Tổng thống Trump đã phản ứng với tỷ phú công nghệ, đe dọa cắt hàng tỷ USD trợ cấp mà các công ty của ông Musk nhận được từ chính phủ liên bang.

Kể từ đó, ông Musk và ông Trump hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Lần gần đây nhất ông Musk được nhìn thấy bắt tay ông Trump là tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk vào tháng 9.

Ông Trump tiếp đón Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman trong bối cảnh quốc vương này đang tìm cách khôi phục hình ảnh toàn cầu và thắt chặt quan hệ với Washington. Những nhân vật quan trọng khác tham dự bữa tiệc tối của hai nhà lãnh đạo bao gồm ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo và giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Nvidia Jensen Huang.