Tuyên bố mới của Nga về lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/2 tuyên bố Moscow sẽ giành lại tất cả các vùng đất có lịch sử thuộc về Nga theo nguyện vọng của tất cả người Nga ở Ukraine.

"Người dân Crimea, Donbass và Novorossiya đã bày tỏ ý chí của họ thông qua các cuộc trưng cầu dân ý. Chúng tôi sẽ hoàn tất quá trình giành lại những vùng đất có lịch sử thuộc Nga này về quê hương của chúng một cách đầy đủ theo nguyện vọng của những người dân ở các khu vực này", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tuyên bố.

"Các quyền về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của những người vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Kiev phải được khôi phục, cùng với việc xóa bỏ một nguyên nhân gốc rễ khác của cuộc xung đột: mối đe dọa quân sự từ Ukraine đối với an ninh quốc gia của Nga", Ngoại trưởng Lavrov nói thêm.

Theo ông Lavrov, bất kỳ hiệp ước hòa bình nào về Ukraine đều phải bao gồm các điều khoản về việc loại bỏ tận gốc nguyên nhân của xung đột.

"Nếu nói về việc giải quyết vấn đề Ukraine, Mỹ biết rất rõ lập trường của chúng tôi. Nguyên nhân gốc rễ sẽ không biến mất nếu chúng ta không tính đến nhiệm vụ loại bỏ chúng trong bất kỳ hiệp ước hòa bình nào. Họ đã sẵn sàng cho điều này", ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn, khi bình luận về các cuộc tiếp xúc với Mỹ liên quan đến vấn đề này.

Vùng Donbass gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, trong khi Novorossiya là thuật ngữ được Nga sử dụng để chỉ vùng lãnh thổ mà nước này sáp nhập hồi tháng 10/2022, gồm Donbass cùng 2 tỉnh Kherson và Zaporizhia. Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy đa số người dân ở các vùng lãnh thổ này ủng hộ sáp nhập vào Nga.

Ngày 30/9/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sáp nhập các vùng lãnh thổ trên ngay cả khi Nga chưa kiểm soát hoàn toàn những vùng này.

Bản đồ các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.

Trong các tuyên bố chính thức, Nga liên tục khẳng định lập trường rằng thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được với điều kiện Ukraine đảm bảo các yêu cầu như cam kết trung lập, công nhận chủ quyền của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát.

Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố Nga sẽ tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine nhằm đảm bảo an ninh lâu dài của mình và sẽ không rút lui khỏi những vùng lãnh thổ mà Moscow đã giành được trong cuộc xung đột với Kiev.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ, ngay cả khi Mỹ yêu cầu để đạt được giải pháp hòa bình.

Ngày 4-5/2, tại Abu Dhabi, vòng đàm phán 3 bên thứ hai giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã diễn ra. Sau cuộc đàm phán, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tuyên bố Moscow và Kiev đã đồng ý trao đổi 314 tù binh chiến tranh. Theo ông, các phái đoàn từ Nga và Ukraine dự định sẽ tiếp tục tham vấn về giải quyết xung đột trong những tuần tới.