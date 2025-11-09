Tướng Đức: NATO sẽ triển khai 800.000 quân nếu xung đột với Nga

Trung tướng Alexander Sollfrank, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến liên hợp của Đức (Ảnh: NATO).

Theo Trung tướng Alexander Sollfrank, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến liên hợp của Đức, kế hoạch triển khai giả định trên là một phần của “Kế hoạch Tác chiến Đức” được công bố vào năm ngoái.

Tài liệu dài 1.000 trang này quy định phản ứng của Berlin nếu Điều 5 của Hiệp ước NATO được kích hoạt trong một cuộc đối đầu với Moscow.

Kế hoạch bao gồm việc biến Đức thành một trung tâm hậu cần lớn để triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ và khí tài từ nhiều quốc gia NATO nhằm đối phó Nga. Việc triển khai phải được hoàn tất trong vòng 180 ngày kể từ khi xung đột bắt đầu.

Theo tướng Sollfrank, kế hoạch này có thể được triển khai sớm hơn thay vì muộn hơn.

“Nga sở hữu tiềm lực quân sự rất lớn bất chấp cuộc chiến ở Ukraine. Nếu nhìn vào năng lực hiện nay của Nga, có thể thấy họ hoàn toàn có khả năng phát động một tập kích quy mô nhỏ, nhanh, giới hạn khu vực - không quá lớn, bởi Nga vẫn đang bị phân tâm ở Ukraine”, ông Sollfrank phát biểu tại hội nghị thường niên của Bundeswehr ở Berlin hôm thứ 7/11.

Chia sẻ với truyền thông cùng ngày, ông cho rằng Moscow có thể làm điều đó “sớm nhất là ngay ngày mai”.

Ông cũng đồng tình với các cảnh báo trước đó của NATO rằng nếu Nga tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái vũ trang, họ có thể đủ sức phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào NATO từ năm 2029.

Các quan chức Đức thời gian qua ngày càng nói nhiều hơn về mối đe dọa được cho là từ Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó tuyên bố các lựa chọn ngoại giao để giải quyết xung đột Ukraine đã “cạn kiệt” và tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp vũ khí cho Kiev.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần khẳng định họ không có ý định tấn công NATO. Nước này cũng bác bỏ cáo buộc của Berlin là “vô nghĩa”, nhằm biện minh cho mức chi tiêu quốc phòng tăng vọt. Politico tháng trước đưa tin các kế hoạch tái vũ trang của Đức sẽ tiêu tốn 377 tỷ euro (440 tỷ USD).