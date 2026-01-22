Tổng thư ký NATO: Châu Âu nên vui mừng khi ông Trump nắm quyền

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

Các quốc gia châu Âu nên cảm thấy vui mừng về việc ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết. Ông lập luận rằng các động thái trong năm qua của ông Trump buộc châu Âu phải tăng chi tiêu cho hoạt động quốc phòng của chính mình.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm 21/1, ông Rutte tìm cách xoa dịu căng thẳng đang diễn ra xoay quanh việc Mỹ thúc đẩy ý định kiểm soát Greenland. Ông đồng thời bình luận về những chỉ trích nhằm vào ông vì bị cho là quá mềm mỏng với Tổng thống Mỹ.

“Tôi thực sự tin rằng các bạn có thể vui mừng vì ông Trump ở đó, bởi ông ấy đã buộc chúng ta ở châu Âu phải bước lên, phải đối mặt với thực tế rằng chúng ta cần tự lo nhiều hơn cho quốc phòng của mình”, ông Rutte nói.

Tổng thư ký NATO khẳng định rằng nếu không có ông Trump, các quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Italy và Pháp sẽ không bao giờ đồng ý phân bổ 2% GDP cho quốc phòng. Ông gọi đây là điều then chốt để họ tiến lên "trong thế giới hậu Chiến tranh Lạnh".

“Nếu không có ông Donald Trump thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Giờ thì tất cả họ đều ở mức 2%”, ông nói thêm, ám chỉ mục tiêu chi tiêu quốc phòng trước đây của NATO. Khối này sau đó đã nhất trí một mục tiêu mới là 5% GDP vào năm 2035, một yêu cầu ban đầu do ông Trump nêu ra.

Những phát biểu của ông Rutte được đưa ra sau khi ông gửi một thông điệp cho ông Trump, trong đó ông cam kết sẽ giúp “tìm ra con đường phía trước” về vấn đề Greenland.

Tranh chấp về Greenland, một lãnh thổ tự trị ở Bắc Cực của Đan Mạch, đã gây ra căng thẳng giữa Mỹ và các thành viên NATO ở châu Âu.

“Người Mỹ vẫn còn hơn 80.000 binh sĩ ở châu Âu, bao gồm tại Ba Lan và Đức, vì vậy họ vẫn đang đầu tư rất lớn vào quốc phòng châu Âu. Và đúng vậy, họ phải xoay trục nhiều hơn sang châu Á. Do đó, việc họ kỳ vọng chúng ta, châu Âu, sẽ từng bước gánh vác nhiều hơn là điều hoàn toàn hợp lý", ông Rutte nói tiếp, đồng thời cho rằng chiếc ô hạt nhân của Washington là sự bảo đảm quan trọng hàng đầu với châu Âu.

Trong một diễn biến khác, NBC News dẫn lời 6 quan chức cấp cao của châu Âu nói rằng, các nước EU dường như đang đặt câu hỏi về cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ họ và đang tìm cách tăng cường kho vũ khí của chính mình, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào Washington.

Theo nguồn tin, các lãnh đạo EU đang thảo luận liệu có nên dựa nhiều hơn vào Pháp và Anh thay vì Mỹ hay không.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lãnh đạo quốc gia EU duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân, dự kiến sẽ có một bài phát biểu quan trọng về vấn đề này trong những tuần tới.

“Chúng tôi đang thảo luận cách bảo vệ châu Âu bằng răn đe hạt nhân, có hoặc không có Mỹ", một quan chức châu Âu cho biết.

Theo 3 quan chức, các quốc gia châu Âu đang xem xét một số phương án. Những phương án này bao gồm nâng cấp vũ khí hạt nhân của Pháp, tái triển khai các máy bay ném bom mang vũ khí hạt nhân của Pháp ra ngoài lãnh thổ nước này, cũng như tăng cường lực lượng vũ trang của Pháp và các nước châu Âu khác ở sườn phía đông của NATO.

Một phương án khác đang được thảo luận là cung cấp cho các quốc gia EU không có chương trình hạt nhân những năng lực kỹ thuật để có thể sở hữu chúng.