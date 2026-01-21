Tổng thống Trump cảnh báo kịch bản Mỹ rút khỏi liên minh NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan vào tháng 6/2025 (Ảnh: AFP).

Trong cuộc trao đổi ngắn với truyền thông tại Nhà Trắng vào ngày 20/1, Tổng thống Donald Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông có cam kết duy trì tư cách thành viên của Mỹ trong liên minh NATO hay không.

“Chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt (với NATO). Tôi đã làm cho NATO tốt hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn rất nhiều. NATO rất ổn. Giờ đây NATO mạnh hơn rất nhiều”, ông Trump trả lời.

“Tuy nhiên, tôi không đồng ý với nhiều điều họ đã làm, nhưng những việc đó diễn ra trước khi tôi nhậm chức”, ông Trump nói thêm.

“Tôi nghĩ NATO đã mang lại những điều tích cực”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, đồng thời nhận định “đôi khi NATO bị đánh giá quá cao”.

Tổng thống Trump cảnh báo NATO sẽ yếu đi rất nhiều nếu Mỹ rút khỏi liên minh này.

“NATO chỉ mạnh mẽ khi có chúng tôi. Nếu NATO không có Mỹ, NATO sẽ không còn mạnh nữa”, ông Trump nói thêm.

Khi Tổng thống Mỹ chuẩn bị gặp các nhà lãnh đạo thế giới tại Davos, Thụy Sĩ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tuần này, ông Trump một lần nữa bày tỏ nghi ngờ về việc liệu NATO có đứng ra bảo vệ Mỹ hay không, đồng thời khẳng định ông đã làm được cho liên minh nhiều hơn so với “bất kỳ ai khác”.

“Tôi đã làm nhiều cho NATO hơn bất kỳ người nào khác, dù họ còn sống hay đã qua đời”, ông Trump nói khi trả lời phóng viên tại phòng họp báo Nhà Trắng, trước khi lên đường tới Davos vào cuối ngày 20/1.

“Nỗi lo lớn nhất của tôi với NATO là chúng ta đã chi ra những khoản tiền khổng lồ cho NATO, và tôi biết chúng ta sẽ đến cứu họ, nhưng tôi thực sự đặt câu hỏi liệu họ có đến cứu chúng ta hay không”, Tổng thống Trump nói.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa chủ nhân Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo NATO, sau khi ông Trump dọa áp thuế đối với một số nước thành viên NATO ở châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận để Mỹ kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Tổng thống Trump hôm 20/1 cho biết NATO “sẽ rất hài lòng” với những gì ông đạt được liên quan đến Greenland, nhưng không nêu ra chi tiết cụ thể.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta (Mỹ) sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó mà NATO sẽ rất hài lòng và chúng ta cũng sẽ rất hài lòng”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi liệu nỗ lực của ông nhằm mua lại Greenland có làm rạn nứt liên minh hay không.

Tổng thống Trump nhắc lại lập trường của mình đối với hòn đảo ở Bắc Cực, nói rằng: “Chúng ta cần khu vực đó vì an ninh quốc gia, và thậm chí vì an ninh toàn cầu, điều này là vô cùng quan trọng”.

“Tôi nghĩ sẽ có điều gì đó xảy ra, và đó sẽ là điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Không ai làm nhiều cho NATO hơn tôi, như tôi đã làm trên mọi phương diện”, ông Trump nhấn mạnh.

Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump từng đặt câu hỏi liệu Mỹ có nên chi ra bất kỳ khoản tiền nào cho NATO nữa hay không. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng Mỹ đang bảo vệ các thành viên NATO, nhưng họ "không bảo vệ chúng ta".

Có thời điểm, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể chọn không bảo vệ các thành viên "thiếu trách nhiệm" của khối trong trường hợp bị tấn công.

Ông Trump đã kêu gọi các quốc gia NATO phân bổ 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng, cao hơn gấp đôi mục tiêu 2% trước đây.