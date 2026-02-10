Hàn Quốc lên tiếng vụ quan chức phát ngôn không phù hợp về phụ nữ Việt Nam

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam (Ảnh: VNA/Vietnamplus).

“Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam vô cùng lấy làm tiếc trước việc một quan chức địa phương của Hàn Quốc đã có phát ngôn không phù hợp liên quan đến phụ nữ Việt Nam”, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam dẫn tuyên bố của Đại sứ Choi Young Sam trong bài viết trên mạng xã hội Facebook hôm 9/2.

Đại sứ quán cho biết chính quyền địa phương tại Hàn Quốc cũng coi đây là vấn đề nghiêm trọng, gây tổn hại đến giá trị đa văn hóa và nhân quyền, đồng thời đã công bố văn bản xin lỗi chính thức, cam kết có biện pháp triệt để nhằm ngăn ngừa sự việc tái diễn.

“Hàn Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có “Mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”, đồng thời là những người bạn gần gũi của nhau, do đó Hàn Quốc rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực để nhân dân hai nước tăng cường giao lưu dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau”, tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Jeollanam Kim Hee-soo đã có phát ngôn gây tranh cãi khi đề cập đến việc “nhập khẩu phụ nữ trẻ Việt Nam”, coi đây là cách để giải quyết bài toán suy giảm dân số.

Theo trang tin Chosun, ông Kim Hee-soo, người đứng đầu huyện Jindo, đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về phát ngôn này. Ông Kim giải thích: “Tôi không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân cụ thể nào; tôi chỉ dùng từ ngữ không phù hợp”.

Trong lời xin lỗi, ông Kim nói: “Trong khi thảo luận về sự cần thiết phải tăng dòng chảy vào của phụ nữ nước ngoài độc thân để bảo đảm tính bền vững của nông thôn, tôi đã dùng từ "nhập khẩu" không phù hợp. Tôi không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào”.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã có công văn bày tỏ ý kiến gửi Văn phòng Chủ tịch tỉnh Jeollanam và Văn phòng Chủ tịch huyện Jindo về vụ việc trên.

Trong công văn, Đại sứ quán Việt Nam nhấn mạnh hơn 30 năm qua, chính phủ và nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc đã cùng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và bình đẳng giữa hai quốc gia, hai dân tộc; mối quan hệ này đã phát triển lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều thành tựu to lớn, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có nhiều đóng góp quan trọng cho nước sở tại. Những thành quả chung này là thực tế không thể phủ nhận, dù ở bất kỳ cương vị hay hoàn cảnh nào.

Đại sứ quán cũng khẳng định việc tôn trọng phẩm giá và danh dự của con người, đặc biệt là phụ nữ, là giá trị chung của cả hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc. Chính phủ và nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ và xã hội Hàn Quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền và phẩm giá của phụ nữ nói chung, cũng như phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng.

Đại sứ quán Việt Nam đánh giá tỉnh Jeollanam có truyền thống lâu đời về lòng bao dung, sự tôn trọng và tinh thần cởi mở; cộng đồng người Việt Nam tại Jeollanam luôn coi địa phương là nơi đáng tin cậy để xây dựng cuộc sống và tương lai. Trong quá trình đó, việc tôn trọng và đề cao phẩm giá, danh dự của phụ nữ cần tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Từ những cơ sở trên, Đại sứ quán Việt Nam cho rằng những ngôn từ xúc phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc cách dùng từ không phù hợp từ bất kỳ cá nhân nào, như việc sử dụng cụm từ “nhập khẩu phụ nữ Việt Nam” của một quan chức cấp huyện tại Jeollanam, cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và được khắc phục trên tinh thần cầu thị.

Đại sứ quán bày tỏ tin tưởng rằng việc thẳng thắn nhận lỗi và có hành động sửa chữa cụ thể sẽ góp phần củng cố lòng tin, thúc đẩy ứng xử tích cực trong xã hội và tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có 181.436 người nhập cư kết hôn là người nước ngoài đăng ký cư trú tại Hàn Quốc, trong đó phụ nữ Việt Nam kết hôn di cư là 41.779 người. Nếu tính cả người đã nhập quốc tịch, số phụ nữ Việt Nam kết hôn di cư đang sinh sống tại Hàn Quốc đã vượt 100.000 người. Họ đã lập gia đình, lao động và trở thành những thành viên quan trọng của xã hội Hàn Quốc trong nhiều cộng đồng địa phương.