Trúng số nhờ mua theo ChatGPT gợi ý

Bà Tammy Carvey (Ảnh: Lottery USA).

Một phụ nữ sống tại khu Downriver, bang Michigan cho biết đã trúng giải 100.000 USD xổ số Powerball nhờ một dãy số được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT tạo ra.

Theo Xổ số Michigan, bà Tammy Carvey, 45 tuổi, đến từ Wyandotte, đã trúng 50.000 USD trong kỳ quay ngày 6/9.

Giải thưởng này sau đó được nhân đôi vì bà đã chọn tính năng Power Play khi mua xổ số.

Bà Carvey cho biết, khi giá trị giải Powerball vượt quá 1 tỷ USD, bà đã quyết định nhờ ChatGPT tạo ra một dãy số và mua vé trực tuyến.

“Khi tôi kiểm tra kết quả, tôi thấy mình trùng 4 số và số Powerball, nên biết chắc là có trúng gì đó”, bà nói trong một thông cáo báo chí.

“Google nói rằng đó là giải trị giá 50.000 USD, nên tôi nghĩ mình trúng chừng đó. Mãi đến khi đăng nhập vào tài khoản Xổ số Michigan, tôi mới nhận ra rằng mình đã chọn thêm tùy chọn Power Play, nên thực tế tôi trúng tới 100.000 USD. Chồng tôi và tôi hoàn toàn không tin nổi", bà chia sẻ.

Theo Xổ số Michigan, bà Carvey đã đến trụ sở của cơ quan này để nhận thưởng và dự định dùng tiền để trả hết nợ mua nhà.

Vé Powerball có giá 2 USD mỗi vé, được bán tại 45 bang của Mỹ, Washington D.C., Quần đảo Virgin của Mỹ và Puerto Rico. Tại Michigan, người chơi có thể mua vé tại các điểm bán trên toàn bang hoặc trực tuyến. Nếu chọn đúng số Power Play, giải thưởng sẽ được nhân lên tối đa 10 lần.