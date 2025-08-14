Mỹ: Bị bắt vì tấn công cảnh sát vài giờ sau khi trúng độc đắc 167 triệu USD

James Farthing (ở giữa) và bạn gái (bên phải) vào thời điểm trúng độc đắc. Họ bị bắt vài giờ sau đó vì cáo buộc tấn công cảnh sát (Ảnh: USA Today).

James Farthing, người đàn ông trúng giải độc đắc Powerball ở Kentucky, bị bắt vì bị cáo buộc đá vào mặt một sĩ quan trong lúc ẩu đả.

James Farthing và bạn gái Jacqueline Fightmaster đã bị bắt tại khu nghỉ dưỡng TradeWinds ở St. Pete Beach, Florida, vào tháng 4, theo bản khai bắt giữ và hồ sơ tòa án mà USA Today tiếp cận được.

Farthing, 50 tuổi, bị cáo buộc đấm vào mặt một khách lưu trú khác trong lúc tranh cãi. Một phó cảnh sát trưởng hạt Pinellas đang cố can ngăn thì Farthing đá vào mặt ông này, khiến bị sưng và đỏ, theo bản khai.

Cảnh sát cáo buộc Farthing tìm cách rời khỏi hiện trường. Ông đã bị bắt sau đó.

Theo một bản khai bắt giữ khác, bạn gái của Farthing bị cáo buộc tìm cách gây gổ với những khách khác tại quán bar của khu nghỉ dưỡng. “Cô ta có vẻ rất say, vừa la hét, gào thét vừa nói những câu không rõ ràng", bản khai viết.

Theo hồ sơ tòa án trực tuyến, Farthing bị truy tố một tội danh nghiêm trọng vì hành hung sĩ quan thực thi pháp luật, cùng hai tội nhẹ là hành hung và chống người thi hành công vụ. Fightmaster bị truy tố một tội nhẹ về gây rối trật tự công cộng.

Ngày 28/4, một ngày trước khi bị bắt, Farthing và mẹ được công bố là chủ nhân giải độc đắc Powerball trị giá 167,3 triệu USD. Đây là giải thưởng lớn nhất từng có trong lịch sử Kentucky. “Một Ngày của Mẹ tuyệt vời là đây. Số tiền này sẽ giúp tôi trả hết nợ", mẹ của Farthing, bà Linda Grizzle, nói với ban tổ chức xổ số.