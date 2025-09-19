Malaysia: Trúng thưởng 1,45 triệu USD vì mua xổ số theo "cuộc gọi rác"

Thông báo trúng thưởng của công ty xổ số (Ảnh: Straits Times).

Một bà nội trợ ở Ipoh, bang Perak (Malaysia), đã biến một trong những điều phiền toái - cuộc gọi rác - thành một điều vô cùng đáng giá: Bà đã trúng số trị giá 6 triệu ringgit (khoảng 1,45 triệu USD).

Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn tình cờ. Người phụ nữ này bị các "cuộc gọi rác" làm phiền. Đây là những cuộc gọi mà người nhận không mong muốn, thường để tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm, lừa đảo hoặc quấy rối.

Bà nội trợ đã không nghe máy nhưng để ý tới những con số xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi là 4526 và 3106. Bà sau đó đã dùng 2 ringgit (chưa tới 0,5 USD) để mua vé số có 2 số trên trong xổ số Da Ma Cai 1+3D.

Các con số đó đã xuất hiện trong kỳ quay ngày 10/9. Bà nhận về 1,45 triệu USD.

Người phụ nữ, mong muốn được ẩn danh, cho biết bà hoàn toàn sửng sốt khi biết kết quả. Bà cũng đã hứa sẽ quyên góp một phần tiền thưởng cho hoạt động từ thiện. Bên phát hành xổ số Da Ma Cai cũng đã xác nhận chiến thắng của bà.

Xét về mặt xác suất, việc trúng số như vậy là tương đối hiếm. Tuy nhiên, trên thế giới, vẫn có những vụ việc hiếm hoi xảy ra và trong những tình huống khá bất ngờ mà người mua không lường trước.

Ông Paul Corcoran ở Fitchburg, bang Massachusetts, Mỹ đã trúng 2 triệu USD hồi tháng 7 sau khi mua nhầm 2 vé số cùng trúng giải 1 triệu USD.

Tháng 5/2023, ông Wayne Murray ở New York, Mỹ đã trúng 10 triệu USD từ trò cào số chỉ 16 tháng sau khi cũng từng trúng đúng 10 triệu USD từ một vé cào khác. Xác suất để trúng được là 1/3,5 triệu và người đàn ông này đã làm được việc đó 2 lần trong hơn 1 năm.