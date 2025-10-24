Trung Quốc tuyên bố không khoan nhượng với nạn tham nhũng

Ông Giang Kim Quyền, Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (Ảnh: China Daily).

Ông Giang Kim Quyền, Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh rằng hệ thống giám sát của đảng và nhà nước sẽ tiếp tục được hoàn thiện, với việc tăng cường quy định và giám sát đối với việc phân bổ và thực thi quyền lực. Vì vậy, cuộc chiến chống tham nhũng của nước này sẽ là không có điểm dừng.

Ông đưa ra nhận định này khi trình bày với công chúng về các mục tiêu chính trong phát triển kinh tế và xã hội của đất nước trong 5 năm tới.

Hôm 23/10, Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XX đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc tại Bắc Kinh, nơi các đại biểu đã thảo luận và thông qua Đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 cho phát triển kinh tế và xã hội.

Dẫn nội dung bản đề xuất, ông Giang cho biết Trung Quốc sẽ kiên quyết chống tham nhũng, tiến hành một cuộc đấu tranh toàn diện, quyết liệt và lâu dài, duy trì đà của chiến dịch chống tham nhũng như một hành trình liên tục.

“Điều này thể hiện rõ chính sách không khoan nhượng của Đảng đối với tham nhũng, quyết tâm trừng trị nghiêm khắc và ý chí kiên định trong việc xóa bỏ tận gốc tham nhũng", ông nói thêm.

Ông cho biết bản đề xuất cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện các nguyên tắc chỉ đạo trong “quy định 8 điểm” của lãnh đạo trung ương đảng, yêu cầu chấn chỉnh các hành vi không phù hợp trong mọi lĩnh vực và kiên quyết khắc phục chủ nghĩa hình thức nhằm giảm bớt gánh nặng công việc ở cấp cơ sở.

“Quy định 8 điểm” đề cập đến việc cải thiện tác phong của đảng và chính quyền, đồng thời tăng cường mối liên hệ mật thiết hơn với nhân dân.

Ngoài ra, bản đề xuất cũng nêu rõ việc xây dựng các tổ chức đảng ở cơ sở trong nhiều lĩnh vực khác nhau, kêu gọi các tổ chức này phát huy vai trò tiên phong và gương mẫu, coi đây là yếu tố then chốt để phục vụ nhân dân và thúc đẩy cải cách cũng như phát triển, theo lời ông Giang.