Phản ứng của Trung Quốc khi Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn của Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc ngày 23/10 tuyên bố phản đối các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga liên quan đến cuộc chiến Moscow - Kiev, cho rằng các biện pháp này “không có cơ sở trong luật pháp quốc tế”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các biện pháp trừng phạt này hôm 22/10, sau khi kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin bất thành, đồng thời cho rằng các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga “không đi đến đâu”.

Trung Quốc, đối tác thương mại lớn của Nga, tuyên bố duy trì lập trường trung lập về cuộc chiến trong nhiều năm qua.

Trả lời câu hỏi về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ trong buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nói: “Trung Quốc luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép”.

Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể “gây ảnh hưởng lớn” đối với ông Putin trong nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Ukraine, ông Guo cho biết “đối thoại và đàm phán là con đường khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine”.

Trong cùng buổi họp báo, ông Guo cũng bày tỏ sự không hài lòng với lệnh trừng phạt Nga do Liên minh châu Âu (EU) thông qua ngày 22/10, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc bị nhắm tới.

“Trung Quốc không phải là bên tạo ra cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng không phải là một bên tham chiến", ông nói, nhấn mạnh việc giao thương là hoạt động hợp tác và trao đổi bình thường giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Nga”.

Ông Guo cũng khẳng định Bắc Kinh “sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

Trong khi đó, Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga hôm 23/10 cho rằng, giờ đây đã hoàn toàn rõ ràng rằng Mỹ là bên đối đầu với Nga.

Ông cho rằng, những bước đi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine tương đương với một hành động "tuyên chiến" chống lại Nga.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Trump nói rằng ông sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, mà chính quyền của ông mô tả là một “cuộc chiến ủy nhiệm” giữa Washington và Moscow.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các mục tiêu của Moscow ở Ukraine vẫn không thay đổi kể từ năm 2022: Ukraine phải trung lập, không liên kết, phi quân sự hóa và đảm bảo quyền lợi của cộng đồng nói tiếng Nga cùng những người theo Chính thống giáo.

“Chúng ta cần một cấu trúc giải pháp thông qua đàm phán nhằm loại bỏ tận gốc nguyên nhân của xung đột và đảm bảo một nền hòa bình bền vững, trong bối cảnh xây dựng một hệ thống an ninh không thể chia cắt của khu vực Á-Âu và toàn cầu rộng lớn hơn”, người phát ngôn Maria Zakharova cho biết.

Bà cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ là “phản tác dụng” và cảnh báo rằng nếu chính quyền Mỹ hành động giống như các chính quyền tiền nhiệm, thì kết cục cũng sẽ là không thành công.