Myanmar kích nổ loạt trung tâm lừa đảo, hơn 1.000 người chạy qua Thái Lan

Khu phức hợp KK Park ở thị trấn Myawaddy, phía đông Myanmar, chụp từ Mae Sot, Thái Lan (Ảnh: AFP).

Báo Nation (Thái Lan) đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 24/10, quân đội Myanmar bắt đầu kích nổ các tòa nhà được các đối tượng lừa đảo sử dụng tại khu phức hợp KK Park ở Myawaddy, nằm đối diện làng Mae Kut Sung Mai ở Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan.

Vụ nổ mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nổ ở Mae Sot, Thái Lan và khói trắng dày đặc bốc lên trong vài phút.

Đây là ngày thứ hai quân đội Myanmar tiến hành chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo trong khu vực.

Trước đó, quân đội Myanmar đã phá một đường dây lừa đảo trong khu vực và thả gần 2.000 công dân nước ngoài.

Các vụ nổ, cùng với việc truy quét các đường dây lừa đảo, đã khiến nhiều người nước ngoài, trong đó có công dân Thái Lan và công dân từ các nước khác phải chạy trốn sang Thái Lan vì lo sợ bị quân đội Myanmar bắt giữ.

Đại tá Kunt Sangson, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Rajamanu, cho biết chính quyền Myanmar đã thông báo trước cho giới chức Thái Lan về việc phá dỡ các trung tâm lừa đảo và vị trí vụ nổ.

Chính quyền Thái Lan cũng đã thông báo tình hình cho người dân sống gần biên giới qua loa phóng thanh, đảm bảo họ được cung cấp thông tin đầy đủ. Theo các nhà chức trách, vụ việc không gây ảnh hưởng đến lãnh thổ Thái Lan.

Quân đội Thái Lan đang tăng cường tuần tra biên giới và hỗ trợ những người chạy qua biên giới, theo các nguyên tắc nhân đạo.

Nhiều người được cho là trốn khỏi trung tâm lừa đảo và vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan (Ảnh: AFP).

Trung tâm Chỉ huy Kiểm soát Biên giới Thái Lan tại tỉnh Tak cũng xác nhận số người nước ngoài vượt biên trái phép vào Thái Lan đã tăng thêm 403 người, nâng tổng số lên 1.198 người trong 2 ngày.

Phần lớn trong số này là người Ấn Độ, tiếp theo là người Trung Quốc và người Việt Nam. Những người này đã được đưa đến 4 cơ sở ở Mae Sot để sàng lọc trước khi trải qua quy trình pháp lý tiếp theo.

Chính quyền Thái Lan phát hiện một số người trong nhóm này là nạn nhân của nạn buôn người, trong khi những người khác tự nguyện gia nhập các đường dây lừa đảo.

Các trung tâm rộng lớn, nơi những đối tượng lừa đảo trực tuyến thực hiện các hành vi lừa tình và lừa đầu tư, đã mọc lên dày đặc dọc biên giới Myanmar, khu vực gần như nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền, kể từ khi nổ ra nội chiến sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021.

Một chiến dịch trấn áp quy mô lớn bắt đầu từ tháng 2 đã khiến khoảng 7.000 người bị hồi hương, trong khi Thái Lan thiết lập biện pháp chặn truy cập Internet xuyên biên giới.

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk, đơn vị vận hành Starlink, ngày 22/10 xác nhận đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị Internet Starlink tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

Các chuyên gia cho biết vấn nạn lừa đảo xuyên quốc gia đã bùng nổ ở Đông Nam Á trong vài năm qua, với hàng nghìn đối tượng tham gia.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, các nạn nhân trong khu vực đã bị lừa tới 37 tỷ USD trong năm 2023.