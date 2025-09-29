Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc bị kết án tử hình

Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Đường Nhân Kiện (giữa) bị kết án tử hình vì tội nhận hối lộ (Ảnh: CNA).

Theo hãng thông tấn Xinhua, ông Đường Nhân Kiện, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc, đã bị tòa án tỉnh Cát Lâm tuyên án tử hình vì tội nhận hối lộ vào ngày 28/9.

Xinhua đưa tin, ông Đường đã nhận hối lộ, bao gồm tiền mặt và tài sản trị giá hơn 268 triệu nhân dân tệ (38 triệu USD) khi giữ các chức vụ khác nhau từ năm 2007 đến năm 2024.

Tuy nhiên, ông Đường sẽ được hoãn thi hành án trong 2 năm. Tòa án cho biết cựu Bộ trưởng Nông nghiệp đã nhận tội.

Vào tháng 5/2024, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo ông Đường, 62 tuổi, bị nghi ngờ "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng". Thuật ngữ này thường được CCDI sử dụng để ám chỉ án tham nhũng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai trừ ông Đường vào tháng 11/2024, 6 tháng sau khi ông bị cơ quan chống tham nhũng điều tra và cách chức.

Cuộc điều tra ông Đường diễn ra nhanh chóng bất thường, tiếp nối các cuộc điều tra tương tự đối với hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào năm 2023 tuyên bố sẽ "loại bỏ mọi quan chức tham nhũng".

Theo tiểu sử chính thức, ông Tang từng giữ chức lãnh đạo tỉnh Cam Túc phía tây Trung Quốc từ năm 2017 đến năm 2020, trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

Chiến dịch chống tham nhũng được xem là một trong những trọng tâm trong một thập niên cầm quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo dữ liệu chính thức, tính đến giữa năm 2023, hơn 1,5 triệu quan chức đã bị "ngã ngựa" trong chiến dịch này.

Trung Quốc coi hoạt động chống tham nhũng như một sự thanh lọc cần thiết của các cơ quan nhà nước.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng nhằm vào nhiều quan chức cấp cao trong bộ máy.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần cảnh báo các quan chức cấp cao của Trung Quốc không được "dao động" trong các nỗ lực chống tham nhũng.

"Sẽ không có khoan nhượng dù đó là ai khi vi phạm các quy tắc của đảng và luật pháp của đất nước", ông Tập nói.

Vào tháng 1, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ nới lỏng chiến dịch chống tham nhũng.

Chủ tịch Tập Cận Bình từng nói trong cuộc họp lập kế hoạch thường niên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương rằng chính phủ phải tiếp tục chống tham nhũng và các vấn đề khác bằng "sự kiên trì, bền bỉ và chính xác" để vượt qua "chu kỳ thăng trầm lịch sử".