Trung Quốc thay 11 ủy viên Trung ương Đảng

Ông Trương Thăng Dân (ngoài cùng bên trái) trong lễ tuyên thệ tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh năm 2023 (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo, Thượng tướng Trương Thăng Dân, 67 tuổi, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thứ hai của Quân ủy Trung ương (CMC), cơ quan quyền lực tối cao phụ trách quân sự của Trung Quốc.

Ông Trương Thăng Dân thay thế Thượng tướng Hà Vệ Đông, người vừa bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc tuần trước cùng 8 tướng lĩnh khác của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) do cáo buộc tham nhũng.

Ngoài ông Trương Thăng Dân, 10 vị trí trong Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cũng được thay mới bởi các ủy viên dự khuyết.

Cuộc họp toàn thể lần thứ tư (tức Hội nghị Toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX) diễn ra theo hình thức kín trong nhiều ngày tại Bắc Kinh. Cuộc họp cũng nhằm bàn thảo kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm mới của Trung Quốc nhằm đạt được mục tiêu “tự cường công nghệ” trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Mỹ.

Đây là lần thay đổi nhân sự lớn nhất trong một kỳ họp Trung ương kể từ năm 2017, khi có 11 ủy viên bị thay thế. Từ khi lên nắm quyền năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” quy mô lớn nhằm thanh lọc tham nhũng trong đảng và chính phủ. Chỉ trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã thay thế 19 ủy viên Trung ương.

Theo thông báo chính thức, có 168 ủy viên chính thức và 147 ủy viên dự khuyết tham dự hội nghị lần này. Khi được bầu năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương khóa XX của Trung Quốc gồm 205 ủy viên chính thức và 171 ủy viên dự khuyết.

Ông Trương Thăng Dân hiện là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương, phụ trách công tác chống tham nhũng trong PLA. Xuất thân từ công tác chính trị, ông từng phục vụ lâu năm trong Lực lượng Pháo binh số 2 (nay là Lực lượng Tên lửa) và từng đảm nhiệm chức vụ trong Tổng cục Hậu cần Trung Quốc.

Được thăng hàm thượng tướng và bổ nhiệm vào Quân ủy Trung ương năm 2017, ông Trương đồng thời là Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan chống tham nhũng tối cao của Trung Quốc. Vị trí này mang lại cho ông quyền lực đặc biệt lớn trong hệ thống đảng. Các nhà phân tích nhận định điều này phản ánh mức độ tin tưởng mà Chủ tịch Tập Cận Bình dành cho ông.

Ông Hà Vệ Đông là Ủy viên Quân ủy Trung Quốc đầu tiên đương chức bị cách chức kể từ thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976). Ông cũng là thành viên Bộ Chính trị gồm 24 người, song chưa có thông báo ai sẽ thay thế.

Kể từ năm 2023, Quân ủy Trung ương do ông Tập đứng đầu đã mất 3 thành viên trong loạt cuộc điều tra chống tham nhũng.