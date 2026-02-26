Trung Quốc tuyên án hơn 41.000 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch truy quét gian lận viễn thông và lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc (Ảnh: China Daily)

Theo Xinhua, tòa án Trung Quốc đã xét xử 2 băng nhóm tội phạm lớn có căn cứ tại miền Bắc Myanmar, liên quan đến hoạt động lừa đảo viễn thông và trực tuyến.

Tại cuộc họp báo do Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC) tổ chức hôm 26/2, cơ quan này cho biết tính đến cuối năm 2025, các tòa án trên toàn quốc đã hoàn tất xét xử sơ thẩm hơn 27.000 vụ án liên quan đến các đường dây lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar, với hơn 41.000 nghi phạm bị dẫn độ hoặc bàn giao về nước đã bị tuyên án.

Đáng chú ý, trong số các vụ xét xử đối với các băng nhóm được gọi là “4 gia tộc lớn”, vụ án liên quan đến nhóm Ming và Bai đã hoàn tất toàn bộ quy trình tố tụng. Tổng cộng 39 bị cáo bị tuyên án tù chung thân hoặc mức án nặng hơn, trong đó có 16 người bị kết án tử hình.

Hai mạng lưới tội phạm có vũ trang xuyên biên giới này đã bị triệt phá hoàn toàn, giáng đòn mạnh vào các phần tử tội phạm trong và ngoài nước.

Giới chức Trung Quốc cho biết chiến dịch truy quét gian lận viễn thông và lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc nhằm đối phó với làn sóng lừa đảo tài chính gia tăng, nhắm vào người dân cả trong nước lẫn ở nước ngoài. Đợt truy quét nhắm vào các mạng lưới có tổ chức bị cáo buộc đã lừa đảo công dân trên khắp Trung Quốc và cả quốc tế.

Đây là một phần của nỗ lực phối hợp nhằm xử lý tình trạng tội phạm tài chính gia tăng, đặc biệt là các hành vi lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn và nền tảng trực tuyến.

Các bản án trên gửi đi “thông điệp mạnh mẽ” về quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc bảo vệ người dân trước những hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Chiến dịch cũng bao gồm các cuộc điều tra quy mô lớn của cảnh sát và sự phối hợp với các công ty công nghệ nhằm truy vết hoạt động gian lận.

Các chuyên gia pháp lý nhận định việc tuyên án nghiêm khắc phản ánh cách tiếp cận cứng rắn của Trung Quốc đối với tội phạm kinh tế, bao gồm cả việc áp dụng án tử hình đối với những trường hợp nghiêm trọng nhất.

Tội phạm lừa đảo viễn thông đã gia tăng mạnh tại Trung Quốc trong những năm gần đây, thường liên quan đến các mạng lưới xuyên biên giới lợi dụng những khoảng trống trong hợp tác quốc tế. Chính phủ Trung Quốc nhiều lần cam kết mở rộng các biện pháp giám sát và phòng ngừa nhằm kiềm chế sự gia tăng của các đường dây này.