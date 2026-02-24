Mỹ muốn dẫn đầu cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á

Một cơ sở nghi là hang ổ lừa đảo bị Myanmar đánh sập hồi năm ngoái (Ảnh: Nation).

Một quan chức cấp cao của FBI ngày 24/2 tuyên bố Mỹ “cam kết dẫn đầu cuộc chiến” chống lại các hang ổ lừa đảo trực tuyến hàng tỷ USD ở Đông Nam Á đang nhắm vào các nạn nhân người Mỹ.

Ông Scott Schelble, Phó Trợ lý Giám đốc Ban Hoạt động Quốc tế của FBI, đưa ra phát biểu này tại buổi họp báo sau chuyến công tác tới Đông Nam Á, nơi ông đã thăm một số cơ sở từng là hang ổ lừa đảo.

“Không thể thực sự hình dung hết quy mô của những hoạt động này cho đến khi tận mắt chứng kiến”, ông nói, đề cập đến các “sào huyệt lừa đảo quy mô công nghiệp” ở khu vực.

“Các đối tượng tội phạm đừng nghĩ rằng biên giới sẽ bảo vệ chúng nếu chúng nhắm mục tiêu vào người Mỹ. Chúng tôi biết các người ở đâu và chúng tôi đang tìm đến", ông cảnh báo.

Theo ông Schelble, các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang nhắm vào người Mỹ bằng các chiêu trò lừa đảo “mỗi ngày”, thông qua những “tổ chức tội phạm tinh vi, được tài trợ dồi dào, lợi dụng biên giới, công nghệ và những người dễ bị tổn thương để tạo ra lợi nhuận khổng lồ”.

Ông cho biết các nhóm này “không bị ràng buộc bởi luật pháp hay ranh giới địa lý” và hoạt động với “mức độ gần như miễn trừ trách nhiệm” vì chúng khai thác sự khác biệt trong hệ thống pháp luật giữa các quốc gia.

FBI đã cử đặc vụ phối hợp với cảnh sát Thái Lan trong một lực lượng đặc nhiệm chung chống lừa đảo, qua đó phá vỡ nhiều mạng lưới, xác định nạn nhân và nhắm vào cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ các đường dây này, ông Schelble cho biết.

Ông nói thêm rằng FBI trước đây từng hợp tác với cảnh sát Campuchia và hy vọng tận dụng thành công đó để tiếp tục phối hợp xử lý các khu phức hợp lừa đảo.

Theo ông Schelble, các trung tâm lừa đảo là vấn đề mang tính khu vực và cần sự hợp tác khu vực để giải quyết. “Điều then chốt là phải biến mỗi địa bàn thành nơi không còn thuận lợi cho các khu phức hợp lừa đảo hoạt động nữa”, ông nhấn mạnh.