Trung Quốc tử hình 4 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo trực tuyến 4,2 tỷ USD

Cảnh sát Trung Quốc bắt đối tượng Bai Yingcang (Ảnh: Xinhua).

Đây là thông báo xử tử thứ 2 trong chưa đầy một tuần khi Bắc Kinh tăng cường trấn áp các hành vi lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới.

Bốn đối tượng bị xử tử có liên hệ với “tập đoàn tội phạm gia đình Bai”, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến cho biết trong một tuyên bố.

Các tội danh của các đối tượng này bao gồm “lừa đảo, cố ý giết người, cố ý gây thương tích, bắt cóc, tống tiền và ép buộc mại dâm”, cùng nhiều tội danh khác.

Một thành viên, Bai Yingcang, “còn thông đồng để sản xuất và buôn bán khoảng 11 tấn methamphetamine”, tòa án cho biết.

Theo tòa án, nhóm này vận hành các hang ổ lừa đảo tại khu vực Kokang ở miền bắc Myanmar, nơi hành vi của các đối tượng dẫn đến cái chết của 6 công dân Trung Quốc và khiến “nhiều” người khác bị thương. Bốn đối tượng này đã bị tuyên án tử hình vào tháng 11.

Một bị cáo thứ 5 cũng bị tuyên án tử hình, Bai Suocheng, “đã chết vì bệnh” sau bản án tháng 11, tòa cho biết. Ông ta bị cáo buộc là trùm cầm đầu của nhóm.

Nhóm này đã lừa đảo các nạn nhân hơn 29 tỷ nhân dân tệ (4,2 tỷ USD), tòa án cho biết. Tội ác của các đối tượng “đặc biệt tàn ác, với tình tiết và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây đe dọa to lớn cho xã hội", tuyên bố của tòa nêu rõ.

Các bị cáo ban đầu kháng cáo bản án, nhưng Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Quảng Đông đã bác đơn kháng cáo, tòa cho biết thêm.

Các khu “tổ hợp lừa đảo”, nơi tội phạm dụ dỗ người dùng internet vào các mối quan hệ tình cảm giả và đầu tư tiền điện tử giả mạo, đã nở rộ ở một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có các vùng biên giới ở Myanmar.

Ban đầu nhắm chủ yếu vào người nói tiếng Trung, các nhóm tội phạm đứng sau những hang ổ này đã mở rộng hoạt động sang nhiều ngôn ngữ để chiếm đoạt hàng tỷ USD từ nạn nhân trên khắp thế giới.

Chúng sử dụng hàng nghìn lao động nước ngoài, một số tự nguyện, một số bị buôn người, để thực hiện các vụ lừa đảo.

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường hợp tác với các chính phủ trong khu vực, và hàng nghìn nghi phạm đã bị hồi hương về Trung Quốc để đối mặt với xét xử.

Thông báo mới nhất được đưa ra vài ngày sau khi một tòa án ở thành phố Ôn Châu, miền đông Trung Quốc, cho biết đã xử tử 11 người liên quan đến các hoạt động lừa đảo viễn thông của “tập đoàn tội phạm gia đình Ming”.