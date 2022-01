Trung Quốc phong tỏa thành phố thứ 2, hủy loạt chuyến bay từ Mỹ vì Covid-19

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại một địa điểm xét nghiệm ở Hà Nam, Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Chính quyền thành phố An Dương, Hà Nam đã yêu cầu người dân không được rời khỏi nhà và cấm sử dụng tất cả các phương tiện giao thông sau khi phát hiện 2 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron hôm 10/1.

Theo giới chức y tế địa phương, 58 trường hợp mắc Covid-19 khác đã được công bố vào sáng 11/1. Tuy nhiên hiện chưa rõ các ca bệnh này có phải do biến chủng Omicron gây ra không.

Các quan chức cho biết tất cả các công ty ở An Dương phải tạm ngừng hoạt động, trừ các hoạt động thiết yếu, cho đến khi nguy cơ lây nhiễm virus trong thành phố bị loại bỏ hoàn toàn. Việc bán vé đi Bắc Kinh cũng bị tạm dừng.

Các đợt bùng phát Omicron ở Hà Nam và thành phố cảng Thiên Tân đặt ra thách thức lớn trong bối cảnh các nhà chức trách đang phải vật lộn với đợt bùng phát Delta, một trong những đợt bùng phát kéo dài nhất tại Trung Quốc kể từ khi Covid-19 xuất hiện hơn 2 năm trước.

Cả hai thành phố đều tiếp giáp với tỉnh Hà Bắc, nơi đăng cai các môn thể thao thi đấu trên tuyết tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Sự kiện này sẽ khai mạc trong chưa đầy một tháng tới.

An Dương là thành phố thứ 2 tại Trung Quốc bị phong tỏa vì Covid-19 trong 20 ngày qua. Trước đó, thành phố Tây An cũng bị phong tỏa từ cuối tháng 12 do đợt bùng phát của biến chủng Delta.

Trung Quốc dừng hàng loạt chuyến bay từ Mỹ

Trung Quốc đã yêu cầu hủy hơn 20 chuyến bay từ Mỹ trong những tuần gần đây do nhiều hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi đến Trung Quốc.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã yêu cầu hủy 8 chuyến bay theo lịch trình từ Mỹ tới Thượng Hải dựa trên các quy tắc phòng chống Covid-19, trong đó có 4 chuyến bay của United Airlines và 2 chuyến của Delta Air Lines và American Airlines.

CAAC cũng hủy ít nhất 22 chuyến bay khác từ Mỹ do các hãng hàng không Trung Quốc vận hành từ tháng 12/2021 sau khi nhiều hành khách bị phát hiện mắc Covid-19, trong đó có 8 chuyến bay của China Southern Airlines.

Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng ca nhiễm tăng mạnh do biến chủng Omicron với khả năng lây lan nhanh. Ngày 10/1/2022, 132.646 người nhập viện vì Covid-19 tại Mỹ, vượt mức kỷ lục 132.051 người được ghi nhận hồi tháng 1/2021.

Mức tăng ca nhiễm tại Trung Quốc hiện vẫn thấp so với số ca Covid-19 tại châu Âu và Mỹ, tuy nhiên các nhà chức trách Trung Quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt. Trung Quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược "Không Covid-19" (Zero Covid), hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng, để đưa số ca nhiễm về 0 bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm, truy vết, phong tỏa diện rộng.