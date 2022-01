Người Trung Quốc mệt mỏi trước lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vì Covid-19

Dân trí Vụ việc một người phụ nữ sảy thai ở tháng thứ 8 sau khi bị bệnh viện từ chối tiếp nhận vì quy định chống dịch cứng nhắc đã làm dấy lên làn sóng giận dữ tại Trung Quốc.

Trung Quốc triển khai các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt khi dịch bùng phát (Ảnh: Bloomberg).

Chính quyền thành phố Tây An, Trung Quốc đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế phòng dịch trước làn sóng phản đối trên cả nước về việc một phụ sản sảy thai ở tháng thứ 8 sau khi bị bệnh viện từ chối tiếp nhận trong nhiều giờ.

Trong hai tuần qua, 13 triệu người dân Tây An đã được yêu cầu ở trong nhà vì làn sóng dịch bệnh tăng cao với 1.800 người được chẩn đoán mắc Covid-19. Các nhà chức trách cho biết hầu hết ca Covid-19 ở Tây An đều ở mức độ nhẹ và không có ai tử vong. Tuy nhiên, Tây An vẫn đóng cửa hầu hết dịch vụ công cộng, một biện pháp tương tự Vũ Hán trước đây khi thành phố này trở thành tâm dịch. Chỉ có một số bệnh viện ở Tây An mở cửa cho những bệnh nhân không mắc Covid-19.

Các biện pháp hạn chế này đã dẫn đến những lời phàn nàn trên mạng, nhưng hầu hết là từ những người dân địa phương về sự khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm hay dịch vụ chăm sóc y tế.

Làn sóng giận dữ đã lan rộng khắp cả nước, khi xuất hiện một video quay cảnh sản phụ ngồi bên ngoài bệnh viện, với một vũng máu dưới chân. Trong video dài một phút, người nhà của sản phụ đã mô tả việc cô phải ngồi chờ bên ngoài bệnh viện trong vòng 2 giờ, nguyên nhân được cho là vì kết quả xét nghiệm Covid-19 của cô hết hạn. Thai phụ này được cho là đã bị sảy thai vì không được nhập viện kịp thời.

Vụ việc dường như đã đánh dấu một bước ngoặt trong phản ứng của công chúng đối với những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất ở Trung Quốc, mặc dù trước đó họ vẫn ủng hộ chiến lược chống dịch này. Điều này buộc chính quyền Tây An phải phản ứng nhanh chóng, họ nói rằng các bệnh viện không nên vì phòng chống Covid-19 mà từ chối bệnh nhân cần được chăm sóc khẩn cấp, bao gồm phụ nữ mang thai.

Video về sản phụ đã thu hút 51 triệu lượt xem. Nhiều người bình luận rằng trước đây họ từng ủng hộ biện pháp đóng cửa Tây An, nhưng việc người phụ nữ sảy thai đã khiến họ thay đổi quan điểm của mình.

"Người mẹ này đã phải chịu khổ rất nhiều… chờ đợi trong cái lạnh nhưng vẫn mất con. Nghĩ về điều đó thôi đã thấy ngột ngạt rồi", một tài khoản bình luận trên Weibo đã thu hút gần 250.000 lượt thích.

"Thật đáng tức giận. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 đang giảm, trong khi chính sách "không khoan nhượng" ngày càng nghiêm ngặt", một người khác cho biết.

Một phụ nữ khác kể về sự việc tương tự. Người phụ nữ họ Wang cho biết trong bài đăng trên Weibo rằng vào ngày 29/12, cô đã bị hai bệnh viện từ chối sau khi cô bắt đầu ra máu vào cuối thai kỳ. Bệnh viện đầu tiên từ chối vì cô sống ở khu vực với tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao, trong khi bệnh viện thứ hai nói rằng họ chỉ tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 hoặc những người tiếp xúc gần với ca nhiễm.

Nhiều giờ sau đó, với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, cô được tiếp nhận vào bệnh viện thứ ba. Nhưng cô đã mất quá nhiều máu và sau đó phát hiện ra thai nhi của mình đã mất.

Mọi người đều bày tỏ thương cảm đối với sản phụ. "Đối với nhiều quan chức, miễn là mọi người không tử vong vì Covid-19 thì những ca tử vong khác đều không tính", một người bình luận.

Trong khi đó, các nhà chức trách nói rằng Tây An sắp đạt được mục tiêu giảm lây nhiễm cộng đồng xuống mức 0 và kêu gọi người dân tiếp tục kiên nhẫn và ủng hộ công việc của họ.

Lê Khanh

Theo Reuters