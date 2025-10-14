Mỹ - Trung Quốc đồng loạt thu phí với tàu thuyền của nhau

Hàng hóa tại một cảng của Trung Quốc (Ảnh minh họa: Reuters).

Mỹ và Trung Quốc vào 14/10 sẽ bắt đầu thu phí cảng đối với các công ty vận tải biển chuyên chở mọi thứ từ đồ chơi mùa lễ đến dầu thô, biến đại dương thành một lĩnh vực đối đầu mới trong căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch áp phí cảng đối với các tàu có liên hệ với Trung Quốc, nhằm giảm vị thế dẫn đầu của Bắc Kinh trong ngành hàng hải toàn cầu và tăng cường năng lực đóng tàu của Mỹ.

Một cuộc điều tra được tiến hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden cáo buộc Trung Quốc sử dụng các chính sách và hành động không công bằng để chiếm ưu thế trong các lĩnh vực hàng hải, hậu cần và đóng tàu toàn cầu. Cáo buộc trên đã mở đường cho việc áp đặt biện pháp này.

Mỹ sẽ bắt đầu thu các khoản phí này từ ngày 14/10. Các nhà phân tích dự đoán hãng vận tải container COSCO của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, khi chịu gần một nửa trong tổng chi phí dự kiến 3,2 tỷ USD từ các khoản phí này vào năm 2026.

Tuần trước, Trung Quốc đã đáp trả, tuyên bố sẽ áp đặt phí cảng riêng đối với các tàu có liên hệ với Mỹ, cũng bắt đầu từ ngày 14/10. Theo nhà phân tích Omar Nokta của ngân hàng đầu tư Jefferies, khoảng 13% tàu chở dầu thô và 11% tàu container trong đội tàu toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng.

Theo đài CCTV, Trung Quốc đã chính thức bắt đầu thu phí cảng đặc biệt đối với các tàu thuộc sở hữu, vận hành, đóng hoặc treo cờ Mỹ kể từ ngày 14/10, nhưng cho biết các tàu được đóng tại Trung Quốc sẽ được miễn khoản phí này.

Quy định cụ thể về việc miễn trừ, bao gồm: tàu được đóng tại Trung Quốc, tàu trống vào nhà máy đóng tàu Trung Quốc để sửa chữa và các tàu khác được xác định là đủ điều kiện miễn phí.

Theo CCTV, phí cảng đặc biệt sẽ được thu tại cảng đầu tiên tàu cập trong mỗi hành trình đơn lẻ, hoặc trong 5 chuyến đầu tiên của năm 2025, và chu kỳ tính phí hàng năm sẽ bắt đầu từ ngày 17/4.

Truyền thông nhà nước cho biết, nếu không thanh toán khoản phí này, thủ tục xuất nhập khẩu của con tàu sẽ bị đình trệ.

“Động thái trả đũa đối xứng này khiến cả hai nền kinh tế bị cuốn vào vòng xoáy thuế hàng hải, có nguy cơ làm ảnh hưởng tới luồng vận tải thương mại toàn cầu”, công ty môi giới tàu biển Xclusiv Shipbrokers Inc có trụ sở tại Athens, Hy Lạp nhận định trong một báo cáo nghiên cứu.