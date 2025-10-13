Tổng thống Mỹ gửi thông điệp đến Trung Quốc sau đòn thuế 100%

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Mỹ muốn giúp Trung Quốc chứ không phải làm hại họ!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 12/10, đồng thời cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không muốn nước này “rơi vào Đại suy thoái".

“Đừng lo lắng cho Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chủ tịch Tập Cận Bình đáng kính vừa trải qua một khoảnh khắc khó khăn. Ông ấy không muốn nước mình rơi vào Đại suy thoái, và tôi cũng vậy”, ông Trump viết thêm.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance kêu gọi Trung Quốc "chọn con đường lý trí" khi căng thẳng thương mại leo thang.

"Nếu họ phản ứng một cách vô cùng cứng rắn, tôi đảm bảo rằng Tổng thống Mỹ có nhiều quân bài hơn. Tuy nhiên, nếu họ sẵn sàng tỏ ra lý trí, thì Mỹ cũng sẽ làm như vậy", ông Vance nói.

Ông Vance cho biết Tổng thống Trump "đánh giá cao tình bạn mà ông đã xây dựng với ông Tập Cận Bình".

"Chúng tôi có rất nhiều lợi thế. Tôi biết hy vọng của Tổng thống là chúng tôi không phải sử dụng lợi thế đó”, ông Vance nói thêm.

Tổng thống Trump hôm 10/10 tuyên bố áp thêm mức thuế 100%, ngoài mức 30% hiện nay, lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với “mọi phần mềm trọng yếu” kể từ ngày 1/11.

Theo Nhà Trắng, quyết định này liên quan đến việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu để sản xuất nhiều loại thiết bị điện tử. Hệ quả là ông Trump đã hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tăng phí cảng đối với tàu Mỹ, mở cuộc điều tra chống độc quyền với Qualcomm, và công bố loạt biện pháp hạn chế mới đối với việc xuất khẩu đất hiếm và các vật liệu chiến lược khác.

Bắc Kinh khẳng định các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ban hành mới đây là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường hệ thống kiểm soát xuất khẩu và “bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới cũng như ổn định khu vực”, trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu được mô tả là “đang có nhiều biến động”.

Các biện pháp mới, không chỉ áp dụng với vật liệu đất hiếm mà còn bao gồm sở hữu trí tuệ và công nghệ liên quan.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12/10 chỉ trích các động thái đáp trả bằng thuế quan của Mỹ.

“Liên tục gây sức ép bằng việc áp thuế cao không phải là cách đúng đắn để làm việc với Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi Mỹ nhanh chóng điều chỉnh những hành động của mình”, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ.

Bộ này nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ có các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền lợi của mình nếu Washington tiếp tục theo đuổi các hành động đó.