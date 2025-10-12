Trung Quốc cảnh báo đáp trả nếu Mỹ áp thêm thuế 100%

Cảng ở Thanh Đảo của Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12/10 chỉ trích các động thái đáp trả bằng thuế quan của Mỹ.

“Liên tục gây sức ép bằng việc áp thuế cao không phải là cách đúng đắn để làm việc với Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi Mỹ nhanh chóng điều chỉnh những hành động của mình”, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ.

Bộ này nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ có các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền lợi của mình nếu Washington tiếp tục theo đuổi các hành động đó.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 tuyên bố áp thêm mức thuế 100%, ngoài mức 30% hiện nay, lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với “mọi phần mềm trọng yếu” kể từ ngày 1/11.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tăng phí cảng đối với tàu Mỹ, mở cuộc điều tra chống độc quyền với Qualcomm, và công bố loạt biện pháp hạn chế mới đối với việc xuất khẩu đất hiếm và các vật liệu chiến lược khác.

Theo quy định mới, các tổ chức nước ngoài phải xin giấy phép nếu xuất khẩu sản phẩm có chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tinh luyện, sản xuất nam châm hoặc tái chế của Trung Quốc. Các đơn xin xuất khẩu những mặt hàng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc chế tạo vũ khí sẽ bị từ chối.

Bắc Kinh khẳng định các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ban hành mới đây là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường hệ thống kiểm soát xuất khẩu và “bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới cũng như ổn định khu vực”, trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu được mô tả là “đang có nhiều biến động”.

Các biện pháp mới, không chỉ áp dụng với vật liệu đất hiếm mà còn bao gồm sở hữu trí tuệ và công nghệ liên quan.

Trung Quốc gọi đây là hành động cần thiết và mang tính phòng vệ, hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Bộ Thương mại Trung Quốc đồng thời phản bác cáo buộc của Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang thực hiện “ép buộc kinh tế”.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định các biện pháp kiểm soát xuất khẩu này không phải là lệnh cấm, và các hồ sơ đáp ứng quy định sẽ được phê duyệt. Trước khi công bố biện pháp, Trung Quốc đã thông báo cho các quốc gia và khu vực liên quan thông qua cơ chế đối thoại song phương về kiểm soát xuất khẩu, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm.

Bộ này cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã đánh giá đầy đủ tác động tiềm tàng đối với chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu, và tin tưởng rằng ảnh hưởng thực tế sẽ ở mức rất hạn chế. Bắc Kinh khẳng định sẵn sàng tăng cường đối thoại và trao đổi với các nước khác về vấn đề kiểm soát xuất khẩu nhằm duy trì an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.