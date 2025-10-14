Mỹ phát tín hiệu hạ nhiệt sau cảnh báo áp thuế thêm 100% với Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

“Đã có nhiều cuộc trao đổi đáng kể trong cuối tuần qua”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox Business ngày 13/10.

Ông đồng thời tiết lộ các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục diễn ra tại Washington trong tuần này, khi các quan chức Trung Quốc có mặt dự hội nghị mùa thu của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh thường niên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tuần trước, Tổng thống Trump cảnh báo áp thêm 100% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 và để ngỏ hủy cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, sau khi Bắc Kinh công bố kế hoạch hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm. Động thái này khiến thị trường tài chính toàn cầu bán tháo mạnh do lo ngại cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ leo thang.

Ông Bessent cho biết ông sẽ có thêm các cuộc gặp song phương tại châu Á với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trước khi diễn ra cuộc hội đàm giữa 2 nguyên thủ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định quan hệ tổng thể giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tốt và rằng “mức thuế bổ sung 100% có thể không nhất thiết phải thực thi”.

"Mức thuế 100% không nhất thiết phải thực thi. Dù mức thuế này được thông báo tuần trước, mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Các kênh liên lạc đã được mở lại và chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu", ông nói.

Mặt khác, ông Bessent nhấn mạnh Bắc Kinh phải rút lại kế hoạch hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Ông cũng cho rằng quyết định này “có thể do một quan chức cấp thấp hơn ở Trung Quốc đưa ra, chứ không phải Chủ tịch Tập Cận Bình”.

Ông cảnh báo: “Tôi tin Trung Quốc vẫn sẵn sàng đối thoại. Còn nếu không, chúng tôi có nhiều biện pháp mạnh để đáp trả,” ông nói thêm.

Ông Bessent tiết lộ, trong giai đoạn căng thẳng đầu năm nay, Mỹ đã áp dụng 12 biện pháp đối phó “rất hiệu quả” với Trung Quốc, từ hạn chế nguồn tài nguyên sản xuất nhựa cho đến linh kiện động cơ phản lực.

Ông cũng gợi ý Washington có thể xem xét trục xuất hàng trăm nghìn sinh viên Trung Quốc đang học tại Mỹ, cùng các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực phần mềm, khoáng sản và dịch vụ tài chính, nếu Bắc Kinh không nhượng bộ.

“Chúng tôi có nhiều đòn phản công trực diện và mạnh mẽ có thể tung ra bất cứ lúc nào”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo.