Trung Quốc nói Campuchia - Thái Lan sẵn sàng ngừng bắn

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AFP)

Thông báo của cơ quan trên cho hay, Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã đưa ra phát ngôn trên trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 18/12.

Hai nhà ngoại giao của Thái Lan và Campuchia cũng đã thông báo với ông Vương về những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột.

Ông Vương cho biết, với tư cách là người bạn và láng giềng gần gũi của cả hai nước, Trung Quốc hết sức lo ngại trước mức độ thương vong của dân thường trong cuộc xung đột.

“Việc tiếp tục leo thang không mang lại lợi ích cho bên nào và làm suy yếu tinh thần đoàn kết của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ưu tiên trước mắt là phải có bước đi dứt khoát, sớm chấm dứt giao tranh, ngăn chặn thêm tổn thất và khôi phục lòng tin lẫn nhau”, ông Vương nói.

Cũng trong ngày 18/12, Trung Quốc đã cử một đặc phái viên tới Thái Lan và Campuchia để tiến hành các nỗ lực hòa giải.

“Với tư cách là láng giềng và bạn bè thân thiết của Campuchia và Thái Lan, Trung Quốc theo dõi sát sao cuộc xung đột biên giới đang diễn ra giữa 2 nước và đã đi lại giữa hai bên để thúc đẩy hòa bình”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 17/12.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, phát huy vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy khôi phục hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan", ông Vương nói với những người đồng cấp Thái Lan và Campuchia.

Nguy cơ xung đột tái diễn giữa Thái Lan và Campuchia đã gia tăng vào tháng trước sau khi Bangkok đình chỉ việc thực thi một thỏa thuận hòa bình, sau vụ nổ mìn khiến 2 binh sĩ Thái Lan bị thương gần biên giới.

Thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 10 nhằm giải quyết cuộc đụng độ căng thẳng kéo dài 5 ngày vào tháng 7 giữa hai nước dọc theo biên giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm trung gian cho thỏa thuận.

Tuy nhiên, một đợt leo thang đã xảy ra hồi đầu tháng này, khi 2 bên tập kích qua lại. Các cuộc giao tranh đã khiến hàng chục người của cả 2 phía thiệt mạng.

Ngoài Mỹ và Trung Quốc, ASEAN cũng đang thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn do Malaysia, nước Chủ tịch luân phiên của khối, dẫn dắt.

Thái Lan hôm 18/12 thông báo đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Campuchia và tập kích một nhà kho mà Bangkok mô tả là nơi quân đội Phnom Penh cất giữ rocket.

Campuchia cho biết các tiêm kích Thái Lan đã ném bom xuống Poipet, một thành phố ở tây bắc Campuchia, từng là trung tâm chính của hoạt động thương mại đường bộ với Thái Lan. Theo cáo buộc từ Campuchia, các máy bay F-16 của Thái Lan đã thả bom xuống một khu dân cư, làm hư hại một phần nhà kho và khiến 2 dân thường bị thương nhẹ.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, 21 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ ngày 8/12. Thái Lan cho biết 1 dân thường đã tử vong trực tiếp do giao tranh, trong khi 20 người khác thiệt mạng trong các hoàn cảnh liên quan đến xung đột, chẳng hạn như căng thẳng trong quá trình sơ tán.

Bộ Nội vụ Campuchia cho hay tính đến 18/12, có 18 dân thường thiệt mạng và 79 người bị thương kể từ ngày 8/12. Hàng trăm nghìn người dân ở cả hai bên biên giới đã được sơ tán tới các trại tạm cư.