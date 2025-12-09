Campuchia, Thái Lan lên tiếng về đụng độ biên giới

Người dân sơ tán khi cuộc đụng độ giữa Thái Lan và Campuchia xảy ra ở biên giới tranh chấp tại tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia ngày 8/12 (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố sáng nay 9/12, Hải quân Thái Lan cho biết lực lượng Campuchia xuất hiện bên trong lãnh thổ Thái Lan tại tỉnh ven biển Trat và các hoạt động quân sự đã được triển khai để đẩy lùi lực lượng này.

Vào sáng nay, Bộ Quốc phòng Campuchia cũng ra thông cáo khẩn cấp, xác nhận quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục tập kích và gọi hành động này là "một lần nữa xâm phạm chủ quyền".

Bộ Quốc phòng Campuchia tuyên bố tiếp tục giải quyết căng thẳng một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như sự an toàn của người dân Campuchia.

Campuchia kêu gọi phía Thái Lan quay trở lại thực hiện lệnh ngừng bắn và tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình được ký kết hồi tháng 10.

Vào cuối ngày 8/12, Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi Thái Lan "không sử dụng vũ lực để tập kích các ngôi làng dân sự với lý do đòi lại chủ quyền".

Thái Lan xác nhận máy bay chiến đấu nước này đã không kích các mục tiêu ở Campuchia hôm 8/12.

Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận 2 dân thường đã thiệt mạng trong đêm 8/12, nâng tổng số người thiệt mạng lên 6 người. Một binh sĩ Thái Lan đã thiệt mạng trong giao tranh.

Khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia (Đồ họa: CNA).

Các cuộc giao tranh hôm 8/12 là cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất ở biên giới Thái Lan - Campuchia kể từ sau cuộc giao tranh kéo dài 5 ngày hồi tháng 7, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

Thái Lan đã sơ tán 438.000 dân thường trên khắp 5 tỉnh biên giới, trong khi chính quyền Campuchia cho biết hàng trăm nghìn người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Quân đội Thái Lan cho biết 18 binh sĩ bị thương, trong khi chính phủ Campuchia xác nhận 9 dân thường bị thương.

Vào ngày 26/10, các nhà lãnh đạo của Thái Lan và Campuchia đã ký một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận được ký ngay sau khi ông Trump đến Kuala Lumpur để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Thỏa thuận mới mở rộng trên nền tảng lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 7, sau khi Tổng thống Trump điện đàm với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, hối thúc họ chấm dứt giao tranh. Ông Trump cảnh báo nếu hai nước không chấm dứt giao tranh, các cuộc đàm phán thương mại của họ với Washington có thể bị đình chỉ.

Tuy nhiên, vào ngày 10/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo Thái Lan sẽ đóng băng mọi hoạt động theo các thỏa thuận hòa bình với Campuchia, bao gồm cả kế hoạch trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia.

Quyết định đình chỉ được đưa ra sau khi 4 binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng mìn trong lúc tuần tra biên giới tại tỉnh Si Sa Ket. Một trong các binh sĩ Thái Lan bị mất bàn chân, trong khi 3 người còn lại bị thương nhẹ hơn.

Biên giới Thái Lan - Campuchia từ lâu đã là điểm nóng, đặc biệt là khu vực gần ngôi đền cổ Preah Vihear.

Thái Lan cũng kêu gọi Campuchia trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động xuyên biên giới, một vấn đề đã làm gia tăng căng thẳng trong những năm gần đây.