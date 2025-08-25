Trung Quốc: Các tỉnh miền Nam trong tình trạng cảnh báo trước bão Kajiki

Cảng ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Đài Khí tượng thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) sáng 24/8 đã nâng mức cảnh báo bão từ màu cam lên màu đỏ khi Kajiki tăng cấp.

Các nhà dự báo cho biết, gió giật liên tục tại ven biển và nội địa thành phố có thể đạt cấp 12, với những cơn gió giật mạnh cấp 13-15, kèm theo mưa như trút và sấm sét. Giới chức địa phương kêu gọi người dân và các cơ quan phải duy trì mức cảnh giác cao.

Cùng ngày, chính quyền Tam Á thông báo tạm dừng việc học, làm việc, hoạt động kinh doanh, giao thông công cộng và đi lại trên biển, đồng thời đóng cửa các khu du lịch để ứng phó bão.

Ngoài ra, Trung tâm Ứng phó Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã khởi động biện pháp ứng phó khẩn cấp, cử một đội công tác tới Hải Nam để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và bão.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc trước đó cũng đã ban hành cảnh báo vàng đối với bão Kajiki.

Trong khi đó, cơ quan phòng chống lũ lụt, bão và hạn hán tỉnh Quảng Đông đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4, khi vùng ven biển của tỉnh này xuất hiện gió mạnh.

Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất. Đồng thời, hệ thống cảnh báo thời tiết cũng chia thành 4 cấp, trong đó mức đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam.

Theo Đài Khí tượng tỉnh Quảng Đông, mưa lớn kèm gió mạnh sẽ ảnh hưởng đến bán đảo Lôi Châu và các khu vực ven biển thuộc các thành phố Mậu Danh, Dương Giang và Giang Môn từ 24/8 đến 25/8.

Kajiki hình thành từ một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sáng 23/8. Lúc 8h sáng, tâm bão nằm cách thành phố Tam Á khoảng 770km trên biển.

Bão được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây-tây bắc với vận tốc khoảng 25km/h, cường độ sẽ mạnh thêm, có khả năng đổ bộ hoặc đi sát vùng ven biển phía nam đảo Hải Nam.