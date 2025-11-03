Trung Quốc khai trừ đảng hai cựu quan chức cấp cao vì tham nhũng

Ông Wang Jianjun, Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc, ngày 3/11 đã đưa ra 2 thông báo riêng biệt, xác nhận khai trừ khỏi đảng đối với ông Wang Jianjun, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và ông Xu Xianping, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia.

Hai cựu quan chức bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước.

Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra về vụ án của ông Wang và ông Xu, được Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc chấp thuận.

Hai cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ trong các vụ việc được xác định là "nghiêm trọng" và có "ảnh hưởng xấu".

Ông Wang bị phát hiện đã tham gia sâu vào các giao dịch đổi quyền lấy tiền và tham nhũng liên quan đến gia đình. Ông cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi cho cá nhân khác trong các vấn đề như niêm yết cổ phiếu công ty và tài trợ đầu tư, nhận hối lộ và nhận quà cáp bất hợp pháp với số lượng lớn.

Trong khi đó, ông Xu bị phát hiện đã nhận hối lộ là các chuyến đi và tiệc tùng miễn phí, có thể gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ công vụ. Ông cũng bị cáo buộc giúp đỡ cá nhân khác thăng chức và chuyển công tác không đúng quy định, lợi dụng chức vụ để trục lợi cho cá nhân khác thông qua việc phê duyệt các khoản vay, hoạt động kinh doanh và ký kết hợp đồng dự án, đồng thời nhận số lượng lớn tiền và quà cáp bất hợp pháp.

Hai cựu quan chức cấp cao đã bị khai trừ khỏi đảng và ông Wang cũng bị cách chức. Tài sản bất chính của họ đã bị tịch thu và vụ án sẽ được chuyển giao cho cơ quan kiểm sát để điều tra và truy tố theo quy định của pháp luật.

Ông Giang Kim Quyền, Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, hồi tháng 10 nhấn mạnh hệ thống giám sát của đảng và nhà nước sẽ tiếp tục được hoàn thiện, với việc tăng cường quy định và giám sát đối với việc phân bổ và thực thi quyền lực. Vì vậy, cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc sẽ không có điểm dừng.

Ông đưa ra nhận định trên khi trình bày các mục tiêu chính trong phát triển kinh tế và xã hội của đất nước trong 5 năm tới.

Hôm 23/10, Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XX đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc tại Bắc Kinh, nơi các đại biểu đã thảo luận và thông qua Đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 cho phát triển kinh tế và xã hội.

Dẫn nội dung bản đề xuất, ông Giang cho biết Trung Quốc sẽ kiên quyết chống tham nhũng, tiến hành một cuộc đấu tranh toàn diện, quyết liệt và lâu dài, duy trì đà của chiến dịch chống tham nhũng như một hành trình liên tục.

“Điều này thể hiện rõ chính sách không khoan nhượng của đảng đối với tham nhũng, quyết tâm trừng trị nghiêm khắc và ý chí kiên định trong việc xóa bỏ tận gốc tham nhũng", ông nhấn mạnh.