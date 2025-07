Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị kết án 13 năm tù vì tội tham nhũng

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov (Ảnh: RIA).

Truyền thông Nga đưa tin, tòa án ở Nga ngày 1/7 đã kết án cựu Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov vì tội tham nhũng và rửa tiền. Ông Ivanov bị kết án 13 năm tù giam.

Phiên tòa xét xử diễn ra kín do lý do an ninh quốc gia. Một cấp dưới cũ của ông Ivanov, Anton Filatov, cũng bị tuyên án 12 năm rưỡi tù giam.

Vụ án của ông Ivanov nằm trong loạt bê bối tham nhũng lớn nhất liên quan đến giới quốc phòng Nga trong nhiều năm qua. Hơn một chục người, bao gồm hai cựu thứ trưởng khác, đã bị bắt giữ trong chuỗi cuộc điều tra mở rộng này.

Ông Ivanov bị bắt hồi tháng 4/2024 với cáo buộc nhận hối lộ, và các nhà điều tra sau đó đã bổ sung tội danh tham nhũng vào tháng 10 năm đó. Ông Ivanov cũng bị tước toàn bộ các huân chương và danh hiệu nhà nước.

Luật sư của ông cho biết sẽ kháng cáo bản án.

Theo các phương tiện truyền thông nhà nước Nga, tổng số tiền mà ông Ivanov và những người liên quan tham ô tới 4,1 tỷ rúp (tương đương 48,8 triệu USD), chủ yếu thông qua các giao dịch chuyển khoản vào hai tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Ông Ivanov và vợ được cho là sở hữu một căn hộ sang trọng ở trung tâm Moscow, một biệt thự 3 tầng kiểu Anh ở ngoại ô thủ đô, cùng bộ sưu tập xe hơi cổ đồ sộ.

Ông Ivanov, 49 tuổi, sinh ra ở Moscow, tốt nghiệp chuyên ngành toán tại Đại học quốc gia Moscow và hoàn thành luận văn về mô hình tổ chức xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Ông đã phụ trách các chương trình kỹ thuật dân dụng của Bộ Quốc phòng từ năm 2013.

Ông đã thăng tiến trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cấp nhà nước của Nga và làm cố vấn cho bộ trưởng năng lượng trước khi chuyển sang trở thành phó thống đốc Moscow dưới thời ông Sergei Shoigu một thời gian ngắn vào năm 2013. Sau này, ông trở thành Thứ trưởng Quốc phòng khi ông Sergei Shoigu làm Bộ trưởng Quốc phòng.