Mỹ phạt tù cựu đô đốc 4 sao vì tham nhũng hàng triệu USD

Ông Robert P. Burke (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Cựu đô đốc Robert P. Burke, 63 tuổi, sống tại Coconut Creek, Florida, từng là sĩ quan cấp cao thứ 2 của Hải quân, bị kết án tù 6 năm vào ngày 16/9, theo các công tố viên liên bang.

Ông đã lợi dụng chức vụ trong Hải quân để tìm cách hướng hàng triệu USD hợp đồng quân sự đến một công ty nhằm đổi lấy công việc béo bở sau khi về hưu.

Cụ thể, ông đã ra lệnh cho cấp dưới trao một hợp đồng trị giá 355.000 USD cho Next Jump, một công ty công nghệ và đào tạo nhân lực có trụ sở tại New York, các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận Columbia cho biết.

Ông cũng đã cố gắng thuyết phục một đô đốc cấp cao khác làm điều tương tự, theo công tố viên. Đổi lại, Next Jump đề nghị sẽ trao cho ông Burke một vị trí công việc với mức lương cơ bản hằng năm 500.000 USD cùng khoản thưởng 100.000 quyền chọn cổ phiếu khi ông về hưu.

Ông Burke và 2 đồng CEO của Next Jump, Yongchul Kim và Meghan Messenger, đã bị bắt vào tháng 5/2024. Ông Burke bị kết tội vào năm 2025 với 4 trọng tội, khiến ông trở thành một trong những cựu sĩ quan quân đội Mỹ cấp cao nhất từng bị kết án vì phạm tội khi đang giữ chức vụ lãnh đạo.

Theo công tố viên, từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Next Jump đã cung cấp một chương trình thử nghiệm đào tạo nhân lực cho một bộ phận nhỏ của Hải quân do ông Burke chỉ huy lúc đó. Nhưng Hải quân chấm dứt hợp đồng với Next Jump vào cuối năm 2019 và yêu cầu công ty này không được liên hệ với ông Burke nữa.

Tháng 7/2021, 2 CEO Kim và Messenger gặp ông Burke tại Washington, DC, nơi họ đề nghị công việc và quyền chọn cổ phiếu đổi lấy một hợp đồng chính phủ. Theo công tố viên, 3 người cũng đồng ý rằng ông Burke sẽ thúc đẩy các quan chức Hải quân khác trao một hợp đồng đào tạo khác cho Next Jump với giá trị “hàng trăm triệu USD”.

Tháng 12/2021, ông Burke đã ra lệnh cho cấp dưới trao hợp đồng trị giá 355.000 USD cho Next Jump để đào tạo nhân sự dưới quyền ông ở Italy và Tây Ban Nha, công tố viên cho biết, và hợp đồng này hoàn thành vào tháng 1/2022.

Công tố viên nói khóa đào tạo này “bị chỉ trích” và nhận phần lớn đánh giá tiêu cực.

Công tố viên cho biết ông Burke cũng đã cố gắng nhưng thất bại trong việc thuyết phục các quan chức cấp cao khác trao hợp đồng cho Next Jump.

Ông Burke nghỉ hưu vào tháng 7/2022 và đến tháng 10 cùng năm đã bắt đầu làm việc tại Next Jump theo thỏa thuận trước đó.

Bà Jeanine Pirro, quyền công tố viên Mỹ tại Washington, cho biết: “Đô đốc Burke đã vươn tới đỉnh cao của Hải quân Mỹ, được giao phó sự lãnh đạo và danh dự. Nhưng thay vì làm gương, ông đã đánh đổi niềm tin đó, biến 4 ngôi sao thành USD và đổi bổn phận lấy ngày lĩnh lương của một công ty".

Luật sư Timothy Parlatore của ông Burke cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng cựu đô đốc này đã bị kết án oan và gọi bản án là “quá nặng”, đồng thời cho biết ông có kế hoạch kháng cáo.