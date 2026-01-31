Trung Quốc điều tra Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp nghi "vi phạm pháp luật"

Ông Wang Xiangxi (Ảnh: SCIO).

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đưa ra thông báo trên ngày 31/1. CCDI cho biết ông Wang bị nghi vấn “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”, nhưng không nêu chi tiết hơn về thông tin này.

Theo China Daily, ông Wang sinh vào tháng 8/1962, là nhân vật nổi bật trong cả ngành than và bộ máy chính quyền Trung Quốc.

Ông quê ở tỉnh Hồ Bắc. Ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành than sau khi tốt nghiệp Học viện Khai thác Mỏ Jiaozuo (tỉnh Hà Nam).

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Hồ Bắc và Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh. Ông từng làm Chủ tịch tập đoàn năng lượng nhà nước National Energy Investment Corp. Tháng 7/2022, ông Wang được bổ nhiệm làm Bí thư đảng ủy Bộ Quản lý Khẩn cấp, và đến tháng 9 cùng năm chính thức trở thành Bộ trưởng.

Ngày 27/1, ông vẫn xuất hiện phát biểu tại một cuộc họp nội bộ thường kỳ, nơi các cán bộ tiến hành tự phê bình, theo thông cáo chính thức của Bộ Quản lý Khẩn cấp.

Thông tin này trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm qua đã đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng. Trong tháng này, ông Tập tuyên bố chống tham nhũng là “trận chiến Trung Quốc không được phép thua".

Ngoài ra, China Daily cho biết CCDI cũng đã công bố điều tra ông Sun Shaocheng, cựu Bí thư đảng của khu tự trị Nội Mông.